　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拼裝電動車亂象多「旅客出事求助無門」　綠委籲訂定統一指引

▲▼民進黨立委 李坤城 林月琴 召開 拼裝電動車出事怎麼管 要求交通部訂定統一指引 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委李坤城、林月琴召開「拼裝電動車出事怎麼管 要求交通部訂定統一指引」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

四輪拼裝電動輔助自行車事故與保險爭議頻傳，民進黨立委李坤城與林月琴今（2日）召開記者會，呼籲交通部應於2個月內，針對拼裝電動車行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，訂定全國一致的指引規定來予以規範，避免亂象擴大、旅客求助無門再發生。

據交通部統計顯示，全國電動輔助自行車事故件數，2024年高達2325件，死亡24人、受傷2080人，對比2023年2184件、死亡18人，2022年1765件、死亡16人，2021年1059人、死亡9人，明顯有逐年增加的趨勢，用路安全堪慮，恐影響旅客人身安全與旅遊信心，各界咸認應加強管理，交通部運輸監理司司長林福山回應，可以研議全國性指引，原則上沒有困難度。

李坤城也提醒交通部、金管會保險局與警政署等主管機關，對於近期新竹南寮、台東池上等地相繼發生車禍事故，旅客受傷卻求償無門，處於「三不管」的法令空隙現象，交通部應該於2個月內，針對拼裝電動車的行駛範圍、保險機制與車輛檢驗機制等，都必須有全國一致的指引規定來予以規範，地方政府才會積極訂定相關辦法，以落實監督管理責任，避免拼裝電動車亂象擴大，旅客求助無門的情況再次發生。

▲▼ 梅花湖 空無一人。（示意圖／記者陳家豪攝）

▲立委主張交通部應納管四輪拼裝電動輔助自行車，以維旅客安全。（示意圖／記者陳家豪攝）

儘管交通部曾指出拼裝電動車現行《道路交通管理處罰條例》中被歸類為「其他慢車」，屬地方政府權責，李坤城認為，因為沒有明確的定義與歸類，致使目前只有高雄、屏東、台東、彰化、宜蘭、金門有訂管理條例，而其他地方縣市，包括新北市尚未訂定管理自治條例，導致在欠缺法源與管理機制下，業者既無保險義務，也無需申請營業許可。一旦發生交通事故，旅客則須自行負擔醫療與賠償費用，毫無安全與保障。

李坤城強調，任何旅遊工具或運具都應安全合法，政府不能再讓法規上的漏洞，成為旅客的傷痕。拼裝電動車作為新興觀光運具，交通部有責任訂定全國一致的指引，補上這道安全防線，守護旅遊安全，增添國內外旅客旅遊信心。

▼民進黨立委李坤城強調，任何旅遊工具或運具都應安全合法，政府不能再讓法規上的漏洞，成為旅客的傷痕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委 李坤城 林月琴 召開 拼裝電動車出事怎麼管 要求交通部訂定統一指引 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

林月琴則說，拼裝電動車納管問題不僅影響國內觀光旅遊業的發展，也反映交通部對於整體慢車的規劃與管理漏洞，並且連帶影響整體國人的交通安全。從官方的數據統計顯示，近3年包含電動輔助自行車、個人行動器具在內的慢車事故傷亡人數，皆呈現倍增趨勢，電輔成長近1倍、個人行動運具則成長近3倍，凸顯慢車事故問題日漸嚴峻，主管機關應盡速正視。

針對新興的電動運具，中央主管機關至今仍未推出全國統一的參考指引，供地方政府實務管理運用。林月琴指出，甚至在罰責的設計上，亦未能具體明確。舉例而言，目前《道路交通管理處罰條例》，因尚未有任何授權訂定管理辦法，能夠明確定義電動滑板車規格，造成警方執法認定上究應適用32-1條或69條的模糊地帶，且針對其他慢車違規行駛道路的車輛所有人，僅處300元的罰鍰，並未能有效遏止違規營業行為，造成劣幣驅逐良幣的不良現象。

對此，交通部說明，針對電動滑板車將於1個月內，將開會訂定管理指引，包含車間距、行駛路權等相關規範予以處理。

▼民進黨立委林月琴認為，拼裝電動車納管問題不僅影響國內觀光旅遊業的發展，也反映交通部對於整體慢車的規劃與管理漏洞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委 李坤城 林月琴 召開 拼裝電動車出事怎麼管 要求交通部訂定統一指引 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大缺工！台中親子酒店高薪徵才　家人免費住
快訊／午盤狂飆！新台幣突見大幅走升
每學期1萬元　高中「就近入學」獎學金遭砍
快訊／桃園「燒臘店大火」！火舌濃煙狂竄遮蔽視線
正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同
快訊／最大震度5弱！日政府發警報
陳晨威熱戀林尹樂　經紀公司：尊重不干涉球員私領域

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

支持國防預算達GDP3.5％　朱立倫批賴清德「亂台十講」只為罷免

王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

共和黨主席涉收中資造勢判2年　內政部：若危害國安將聲請解散

正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同意

王世堅坦言訝異彭振聲涉京華城案　案情已揭露9成「盼他多保重」

拼裝電動車亂象多「旅客出事求助無門」　綠委籲訂定統一指引

批民眾黨過去救柯文哲甩鍋彭振聲　吳思瑤嘆：殘忍的政治操作

游盈隆：反對全面性大罷免　但「罷不成傅崐萁」對社會就是災難

藍委送吐司炊粉、大罵同意罷免者是垃圾　綠批囂張跋扈、無視民意

不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會全說了

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

【酸到爆】館長自強隧道拍《大展鴻圖》！放話「青鳥吃X吧」

【心都碎了】赴派出所作筆錄 彭振聲兒子：已經一滴淚都掉不出來

開庭前接「至親噩耗」！彭振聲情緒崩潰：檢察官要我的命

【滑走撞牆】彰化無人轎車滑進地下室衝百米撞牆　車主追到崩潰喊：完蛋了！

【悲痛發言】嘆司法正義竟要靠人命換！陳佩琪突喊「該跳的是我」

支持國防預算達GDP3.5％　朱立倫批賴清德「亂台十講」只為罷免

王世堅嘆朝野用放大鏡針對彼此　「國家面臨問題比這些沒營養的重要」

共和黨主席涉收中資造勢判2年　內政部：若危害國安將聲請解散

正式參戰！黃國昌宣布民眾黨公職奧援反罷　支持者726投下不同意

王世堅坦言訝異彭振聲涉京華城案　案情已揭露9成「盼他多保重」

拼裝電動車亂象多「旅客出事求助無門」　綠委籲訂定統一指引

批民眾黨過去救柯文哲甩鍋彭振聲　吳思瑤嘆：殘忍的政治操作

游盈隆：反對全面性大罷免　但「罷不成傅崐萁」對社會就是災難

藍委送吐司炊粉、大罵同意罷免者是垃圾　綠批囂張跋扈、無視民意

不是老柯神預言！為何2藍委罷免案823投票？　中選會全說了

真森林系！高雄阿姨騎車載「超巨盆栽」　網諷：停紅燈自備樹蔭

竹塹三態子守護祭開跑　青春護水共創永續未來

縱谷海岸強強聯手！在地業者分享會落幕　激發跨域觀光新契機

劍指台積電！陳立武遭爆棄守18A　英特爾轉攻14A

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

屏東縣114學年度第二階段校長遴選完成　8新任校長誕生

向中國說謝謝！南韓李在明受邀「出席抗日閱兵」　被逼在美中表態

串流收視週榜／《魷魚遊戲3》全球圍觀456結局！她霸榜10週…韓劇打不過

龍樹諒預言7／5大災難　YTR揪「1破綻」：曾說富士山會爆發

山本感謝大谷那一發幫助很大　羅伯斯再度讚嘆：他會繼續轟下去

【紅著眼眶】彭振聲搭高鐵急返高雄！ 一心盼見愛妻

政治熱門新聞

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

國安局公布5款APP高資安風險！　蒐集個資、臉部資訊、回傳數據

小心走在路上就被罰15萬！7月演習時間看這裡

曝彭振聲夫妻恩愛往事　高嘉瑜：司法拖這麼久對家屬是很大的傷害

民眾黨聲援彭振聲　簡舒培批吃人血饅頭：當初把錯全往彭身上推

為何馬文君游顥罷免案8/23投票？　原因曝光

許甫駁民眾黨、陳佩琪甩鍋　揭彭振聲氣憤檢方「用這件事」羈押

賴清德：藍白刪84億、凍899億國防預算　國際誤解台灣沒自衛決心

賴控刪45億國防預算　徐巧芯：王定宇也贊成

談不分區立委2年條款　黃國昌：不會更動柯文哲建立的制度

快訊／近期最多！　53架次共機出海擾台

賴清德團結國家第4講　民眾黨批繼續造謠

綁公投！南投馬文君、游顥罷免案成立　8/23投票

更多熱門

相關新聞

拼裝電動車成三不管地帶　立委要求交通部2個月內評估訂指引

拼裝電動車成三不管地帶　立委要求交通部2個月內評估訂指引

近年響應減碳盛行綠色旅遊，不少觀光景點可見電動自行車或拼裝電動車，但日前有民眾到新竹南寮租用拼裝電動車，途中不慎與路邊車輛擦撞，事後發現租車業者未投保保險，求助無門。對此，立委李坤城、林月琴今召開記者會要求交通部訂定全國統一參考指引督促地方政府規範。交通部表示，將於2個月內研議是否有需求。

深耕26年解決「麻糬山」地滑難題　蔡衛勇公路節獲獎

深耕26年解決「麻糬山」地滑難題　蔡衛勇公路節獲獎

偽造車牌「重罰7.2萬元」擬7/15上路　肇事致死可沒入車輛

偽造車牌「重罰7.2萬元」擬7/15上路　肇事致死可沒入車輛

不停讓行人新制　交通部遭兩派網友罵爆

不停讓行人新制　交通部遭兩派網友罵爆

交通部7月人事再洗牌　高公局、公路局長都要異動

交通部7月人事再洗牌　高公局、公路局長都要異動

關鍵字：

拼裝車李坤城林月琴交通部

讀者迴響

熱門新聞

陳晨威新歡是「大6歲中信啦啦隊女神」

奈良美智看到了！截圖小S女兒Lily訪問「創作參考他」

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

南韓男團成員JAEHYUN病逝得年23歲

樂天女神自稱單身爆秘戀　5年地下情男友身分曝光

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

女車上熟睡「護墊消失」　台南男性侵突硬不起來

賴清德下令交涉：航班登機後如商務艙有空位　要讓軍人自動升等

彭振聲睡前「碎念幾句」　最後早餐成永別

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

《清潭洞醜聞》女星離世享年43歲

將有雙颱！　其中1個「歐洲模式模擬可能登陸」

老闆突宣布「7月4日全體放假一天」　原因驚呆萬

S媽發文喊「救救我」吐失眠心聲

更多

最夯影音

更多

【猴子都不愛】猴子得到沾滿榴槤味的枇杷！下秒爆氣怒丟XD

【高空急墜！】上海飛日本航班萬米高空急墜！　機上乘客嚇寫「遺言」

【妻輕生亡】 #彭振聲 開庭前崩潰痛哭！ 急向法院請假趕回高雄

「遠雄泱玥」以自然忘記時間的奢居哲學！47坪樣品屋打造無界生活新美學

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面