　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台商捲印尼環境人權爭議　綠委籲政府強化責任機制、落實投資審查

▲▼立委林月琴 舉辦 呼籲政府正視跨國侵害 落實投資審查與盡職調查 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林月琴召開「呼籲政府正視跨國侵害 落實投資審查與盡職調查」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林月琴今（6日）偕同多方代表召開記者會，揭露台資企業在印尼鎳礦產業鏈中涉嫌侵害人權與環境的爭議，呼籲政府正視並積極介入，加速制定具法律效力的企業人權與環境盡職調查法案，並設立國家聯絡點，提供海外受害者正式申訴管道。民進黨立委邱志偉也建議，《公司國外投資處理辦法》修法草案應明確納入人權與環境要件。

民進黨立委林月琴今日上午與民進黨立委邱志偉、印尼受害社區居民、原住民族代表、工人代表，以及環境權保障基金會、印尼環境組織AEER和WALHI共同召開記者會， 呼籲台灣政府正視國內企業在印尼鎳業供應鏈中的侵害行為，落實「不遺落任何人」的承諾。

環境權保障基金會企業責任暨國際事務主任孫興瑄說明，從2016年台塑越鋼案，到印尼鎳礦案，台資企業在海外侵害事件持續發生。除企業必須改變外，台灣政府也有責任制定與推動有效的政策，以確實履行政府的國際人權義務。

華新麗華印尼子公司華新鎳業工人Johan Sappara指出，印尼鎳礦園區的工作環境存在諸多問題，尤其在職業安全衛生。以華新麗華為例，過去幾年來有多起工安事故，每月約有三成員工出現健康狀況，其所屬的工會SPIM（印尼 Morowali工業區工人工會）將持續監督並推動改善，直到真正看到改變為止。

根據現行《公司國外投資處理辦法》第6條第3款與第5款，邱志偉表示，若企業涉及「違反國際條約義務」或「重大勞資糾紛未解決」，主管機關本有權不予核准其投資案，惟目前實務上卻難以舉出指標性案例，反映現行審查機制缺乏落實與透明。據了解，針對人權與環境風險的審查要件仍在研擬階段，未真正成為實質審查依據。

因此，邱志偉建議，《公司國外投資處理辦法》修法草案應明確納入人權與環境要件，要求高風險產業或具人權與環境不良紀錄的企業申請海外投資時，與利害關係人實質協商後、制定有效的因應與防範措施、建立執行成效的審查機制定期追蹤、檢視執行成效、並對未履行措施的企業進行懲處。另外也應透過完成「國家聯絡點」設立，作為跨國侵害的申訴與協商平台，建立具體且可執行的責任審查與懲處機制，以確保台灣企業走向國際的同時，也能完善「責任治理」制度，體現正義與永續的價值，成為值得信賴的國際夥伴。

林月琴指出，台灣企業人權規範必須加速與國際接軌，不能停留在口號與軟性要求。十年前聯合國提出企業海外投資與營運的人權指導原則，歐盟近年更制定具裁罰效力的規範，但台灣仍僅停留在呼籲，缺乏法律約束力。

林月琴表示，印尼NGO與台資企業當地雇用的工人揭露，台資鎳礦產業鏈在當地營運冶煉廠與燃煤電廠，卻未對社區公開排放監測數據，企業自身與合作的供應商，捲入空氣與水源污染爭議，危害勞動權益及造成嚴重職災等情況層出不窮。當地居民、原住民族與工人承受企業開發代價卻無保障。

林月琴也呼籲政府，第一，加速制定具法律效力的企業人權與環境盡職調查法案，要求企業與當地居民實質協商並建立防範與補救機制；第二，儘速設立國家聯絡點，提供海外受害者正式申訴管道；第三，要求有爭議的台資企業提出勞動權益改善方案並公布結果；第四，台資企業應立即終止採購違反人權與破壞環境的供應商產品。

▲▼立委林月琴 舉辦 呼籲政府正視跨國侵害 落實投資審查與盡職調查 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委林月琴 舉辦 呼籲政府正視跨國侵害 落實投資審查與盡職調查 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立委林月琴 舉辦 呼籲政府正視跨國侵害 落實投資審查與盡職調查 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 3 2009 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下半年增3天國定假日　「1族群」再多放2天
拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」
快訊／和平東路嚴重車禍！　沿路狂撞多車
快訊／大雷雨炸新北「防冰雹」　警戒範圍曝
快訊／韓女團成員陳屍家中
癌症病人9成不用化療　醫揭「3情境」才要慎重考慮
李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭智輝稱「台積電投資3千億美元」假消息　朱立倫：是川普亂講？

1天接80通抗議電話　被問選台北市長王世堅連喊5聲「我沒有」

台灣對美有無可取代價值　李大維：川普沒那麼笨！只是在殺價

郭智輝應下台？　王世堅「8字評價」：有進步但要謹言慎行

美國拒賴清德過境紐約？　李大維解析可能原因：可過境次敏感城市

台商捲印尼環境人權爭議　綠委籲政府強化責任機制、落實投資審查

李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

劉柏君率北投國中壘球隊赴美　首參加貝比魯斯16U女子壘球世錦賽

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷：只求KPI不顧地方所需

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

【男人的默契】駕駛見停車場位置剩一個　用猜拳決定勝負！

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

郭智輝稱「台積電投資3千億美元」假消息　朱立倫：是川普亂講？

1天接80通抗議電話　被問選台北市長王世堅連喊5聲「我沒有」

台灣對美有無可取代價值　李大維：川普沒那麼笨！只是在殺價

郭智輝應下台？　王世堅「8字評價」：有進步但要謹言慎行

美國拒賴清德過境紐約？　李大維解析可能原因：可過境次敏感城市

台商捲印尼環境人權爭議　綠委籲政府強化責任機制、落實投資審查

李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

劉柏君率北投國中壘球隊赴美　首參加貝比魯斯16U女子壘球世錦賽

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷：只求KPI不顧地方所需

主動中信非投等債8／26開募　提供穩定現金流

郭智輝稱「台積電投資3千億美元」假消息　朱立倫：是川普亂講？

0727致災性豪雨　Panasonic提供受災區免費點檢及修理優待

北大武山豪雨重創步道！棧橋砸毀、路基掏空　封山延至12月底

全台甜點控注意！ミニ耘菓最新力作鐵盒蛋糕《初雪莓菓》《金映芒菓》閃耀上市

另類災情！暴雨襲台香港腳病患激增2成　男子腳全是黴菌還潰爛

BMW公布慕尼黑車展陣容！新世代iX3首發對決賓士GLC、MINI推2款JCW

地板選木還是磁磚？一票人狂推「這組合」：舒適又好顧

中華男籃FIBA國際賽5連勝　圖齊：打出我們的節奏就會贏

張婧儀首度挑戰古裝劇　「合體男神胡一天」他許願談戀愛…結果GG

鄭浩均牽手小迪合唱還摟腰　全場狂噓…王威晨怒離席XD

政治熱門新聞

台積電入股英特爾？ 醫挺「台灣吞20％關稅」

吃完鼎泰豐　強生還想吃1美食

邊直播邊開刀！網紅減重醫10天奪2命　家屬控「醫界宋七力」求真相

桃園「最斜槓議員」詹江村身家近億　游吾和0資產卻涉助理費案遭押

轟王義川「只不過是總統的鷹犬」　沈富雄：該滾的是誰自己閉嘴看

李大維回憶陳水扁迷航之旅「痛苦、屈辱」　美國人超怒大罵髒話

直擊／大雨淹進立法院！　藍委國會辦公室也泡水

曹興誠才喊建台灣國　賴清德今重申：維持現狀確保台海和平

綠委提案邀卓榮泰報告風災重建突撤案　藍白委錯愕

風災重創南部　綠委揭漁電共生缺陷

419集會遭控用納粹鷹！八炯：是美國大老鷹

罷免扣紅帽撕裂社會？　沈伯洋曝3事實駁：12%-18%藍白選民投同意

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

柯文哲66歲大壽　陳佩琪「不說生日快樂」

更多熱門

相關新聞

淫男性侵同居女友兩個女兒　二審重判13年半

淫男性侵同居女友兩個女兒　二審重判13年半

桃園市男子阿偉（化名），因同居女友工作忙碌，竟趁著管教的機會，對女友一對未滿18歲的女兒伸出魔爪，以每月最少2次的頻率，輪流性侵姊妹花長達5年，總計性侵超過170次。舅媽發現妹妹有異，詢問後才發現姊妹花遭性侵的悲劇。高等法院二審審理後，將阿偉重判有期徒刑13年6月。

印尼首款自主開發國民電動休旅亮相

印尼首款自主開發國民電動休旅亮相

印尼火山噴發　驚見「火山雷」

印尼火山噴發　驚見「火山雷」

台南公園國小周邊步道煥新完工打造安全舒適通學環境

台南公園國小周邊步道煥新完工打造安全舒適通學環境

20%怎算的？邱志偉：守住貿易底線不易

20%怎算的？邱志偉：守住貿易底線不易

關鍵字：

印尼人權環境林月琴邱志偉

讀者迴響

熱門新聞

青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

嘉義妻殺夫！「2因素常口角」2人都是外送員　婚後育有3幼兒

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

快訊／韓女團成員陳屍家中身亡！才上過朴寶劍節目

一早醒來看不到八大、TVBS歡樂台！TBC公告4頻道停播

男生勃起超過7公分　醫：已「超標」女生需求

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

即／母女遭詐千萬輕生　警冷言嘲諷獲不起訴

台積電洩密工程師「約在星巴克」被活逮！網友喊扯

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

沈玉琳「在家病發經過曝」

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面