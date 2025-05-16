國民黨爆林月琴擁4千多萬金融資產　質疑忙於看盤疏忽照護兒童權益

▲國民黨召開「投資天后林月琴爽拿社福錢，不幹正事成破口！《月琴檔ETF》大揭露！」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委林月琴陷「剴剴案」風波，國民黨今（16日）召開「投資天后林月琴爽拿社福錢，不幹正事成破口！《月琴檔ETF》大揭露！」記者會，質疑民進黨不分區立委林月琴夫婦有股票合計84檔，基金合計39檔，債券合計2檔，市值估計逾4,933萬9,895元，是否因為看盤而疏忽照顧兒童權益？

國民黨副發言人康晉瑜指出，林月琴在社福案件當中拿錢不辦事，林月琴在剴剴案時推諉卸責，一問三不知；他列出時間序顯示，2023年9月26日居托中心家訪劉彩萱，2023年11月9日居托中心家訪劉若琳，2023年12月24日剴剴到院前死亡，發現虐童情事並通報，2023年12月26日林月琴聲稱首次得知消息，2024年3月11日家屬曝光此案，2024年3月15日林月琴對剴剴案表示「非常震撼」，甩鍋雙北市府與兒盟。

康晉瑜質疑，林月琴作為外聘的督導，首次得知消息到家屬曝光這起案件的3個月中，妳是在睡覺嗎？為什麼不聞不問？還是想要文過飾非，隱藏自己拿錢不辦事的事實？他再舉例，林月琴光是在三縣市就爽賺約228萬，莫非還有更多？根據林月琴講師、會議出席費場數統計：在台北市102至113年，林月琴出席場次278次，費用118萬7,600元；在新北市103年至112年，出席場次263場，費用97萬8,900元；在桃園市104年至113年，出席場次36場，費用11萬5,500元，合計228萬2,000元。他懷疑會不會在其他縣市還有更多？尤其是在綠營執政的縣市會不會還有更多？

國家政策研究基金會副執行長凌濤則指出，民進黨不分區第一名、民進黨門面的林月琴對於外界質疑她拿錢不辦事，竟然把施壓當作一個關心的電話，堅持不請辭靖娟及兒童權益聯盟，因為請辭了靖娟，她就沒有辦法成為機構跟衛福部推薦的外聘督導及講師，會少賺很多錢，所以戀棧靖娟，捨不得請辭，竟然還辯稱她沒有施壓。

凌濤並揭露，林月琴真的是投資女王、投資的高手，「月琴檔ETF」市值大公開，投資有賺有賠，但投資民進黨穩賺不賠；根據林月琴夫婦財產申報，股票合計84檔，基金合計39檔，債券合計2檔，市值估計逾4,933萬9,895元。其中出現兩檔超級飆股，單月漲將近90%！也就是林月琴精準投資股票，一個月就翻倍；他質疑這麼精準的投資，錢從哪裡來？是不是賺孩子的錢拿來投資基金股票？其次拿錢不辦事，剴剴案中林月琴外部督導疏忽，而此疏忽是不是因為都在盯盤買股票、基金，而疏忽了照顧孩子的時間？這是對於民進黨不分區立委第一名最大的質疑。