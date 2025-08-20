　
仙塔律師被起訴！粉絲挺「詐團也有權請律師」　她點破關鍵：那是犯罪

▲仙塔律師李宜諪 。（資料照／合成圖）

▲仙塔律師李宜諪涉洩密、幫詐團洗錢，被檢方起訴並求刑1年。（合成圖／翻攝自臉書、資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪被指控，涉嫌在幫靈骨塔詐騙集團主嫌辯護時，協助主嫌向同夥轉達指示，阻礙檢警後續追查贓款，被北檢依洗錢、洩密等罪起訴，消息一出，有不少粉絲仍留言力挺仙塔律師，表示「嫌疑人都有請律師的權利，律師也可以依法辯護」。對此，網紅巴毛律師解釋，當詐騙集團的律師確實沒什麼，但協助銷贓跟洩密是另外一回事，「那叫做犯罪的行為」。

檢察官調查，李宜諪4月23日起陪同詐團主嫌吳芳儀接受調查期間，曾2度在LINE群組「24小時陪偵案」中發文，「吳小姐這邊在我旁邊說：在他家裏鏡子放香水的地方有一條手鍊兩個戒指，可否先幫她拿去賣掉」、「若今日吳小姐被羈押，她這邊有先給我車子鑰匙，再連絡XXX，請他把車子賣掉」、「吳小姐是說一定要賣，怕車子到時候被扣走」等，認定李宜諪協助主嫌向同夥轉達指示，阻礙檢警後續追查贓款，將李宜諪起訴並求刑1年。

對此，網紅巴毛律師在臉書表示，李宜諪被起訴後，有不少粉絲可能會說「仙塔律師沒有錯，因為每個嫌疑人都有請律師的權利，律師也可以依法辯護」，她直言，擔任詐騙集團的律師確實沒有什麼，她也有客戶是涉嫌詐欺的，但協助銷贓跟洩密是另外一回事，請不要把其他接受詐騙案委任的律師拖下水。

巴毛律師解釋，辯護的意思是根據嫌疑人原本已經做的行為辯護，不包含繼續指導或是協助犯罪嫌疑人繼續為犯罪行為，若真的如同新聞報導所說仙塔律師有協助銷贓、洩漏偵查中秘密給予其他共犯「那叫做犯罪的行為，不在正常的辯護範圍」。

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

仙塔律師：對傳播者、造謠者提起訴訟

仙塔律師：對傳播者、造謠者提起訴訟

網紅「仙塔律師」李宜諪先前涉入詐騙案，隨後又被爆料私生活，引起社會討論。對此，仙塔律師昨（17）日拍片反擊，今（19）日也發布官方聲明，「對於這些不實報導及惡意散布的謠言，我將依法對相關傳播者及造謠者提起訴訟，以維護事務所名譽及自身權益」。

仙塔律師反揭爆料者身份 ：蕩婦羞辱否定年輕創業女性的努力

仙塔律師反揭爆料者身份 ：蕩婦羞辱否定年輕創業女性的努力

被爆收4千萬！仙塔律師拍片回擊了

被爆收4千萬！仙塔律師拍片回擊了

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

同行開酸仙塔「人家只想跟妳來一下」

同行開酸仙塔「人家只想跟妳來一下」

