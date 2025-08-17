仙塔律師拍片回擊了！事務所還在營業「房東硬拆招牌」

▲仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊，若真的有收4,000萬元，不如直接買一棟律師樓，或是乾脆別當律師。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）



記者柯振中／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪先前涉入靈骨塔詐騙案，隨後便不斷被爆料私生活，引起極大的社會討論。對此，仙塔律師17日拍片反擊，同時透露律所招牌被拿掉的原因，因為與房東發生問題，所以事務所正在搬遷。

仙塔律師17日發布影片，針對外傳她收了4,000萬、交保當天收25萬的說法進行回擊。她強調，這些爆料內容與事實不符，「我根本沒有收過這些錢」，也不曉得這些數字是從何而來，「交保當天出來已經12點多了，我還有辦法打電話給王姓富商嗎？」

仙塔律師說明，若真的有收到4,000萬元，她又何必每天認真寫文章、拍法律知識影片，以及認真經營事務所，不如拿這筆錢去買律師樓，或是根本不用當律師了，「我的每一筆收入都是來自律師業務」，這些銀行金流都能夠查到。

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊，律所招牌被撤下，不代表停止營業。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）



至於向富商討25萬元交保金的說法，仙塔律師反擊，這筆錢是家人放下手邊的工作、辛辛苦苦從雲林北上，就是為了幫她籌交保金，「這樣辛苦的過程被講成這樣，真的很傷人。」

仙塔律師說，這些報導沒有聊天紀錄、匯款紀錄，僅附上了1、2張照片，並稱是「某貴婦爆料」，且沒有人向她查證、問過她的意見，「我本人反而是最後一個知道我自己做了這件事的人。」

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）



而律所的招牌拿掉的原因，仙塔律師提到，事務所7月才剛與房東續約，但房東告知「太多記者來拍照了」，所以暫時撤下招牌。仙塔律師說，她原本的租約十分明確，有約定要將招牌掛上，「但房東不鳥我，他就直接把我招牌撤掉」，事務所至今仍有營業，只是因為房東的問題，所以搬遷去其他地方。

針對仙塔律師的說法，網紅律師簡大為也不禁發文，「裡面提到的事務所房東惡意違約這件事，熊律還真的是心有戚戚焉。」簡大為表示，過去他曾在同一處地址，遇到相同的房東，「就是這樣反反覆覆，還逼大家簽不合理的條款，說房東可以隨時解約要房客滾蛋。」

後續因為條款太不合理，導致整間事務所「全員逃走」，都搬到了隔壁大樓，改由他當房東，「你說熊律講得不清不楚，誰知道誰對誰錯？剩房東一個人留守空屋，房客直接全員逃走中，這樣誰有問題應該就蠻明顯了吧…。」