生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

仙塔律師拍片回擊了！事務所還在營業「房東硬拆招牌」

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

▲仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊，若真的有收4,000萬元，不如直接買一棟律師樓，或是乾脆別當律師。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

記者柯振中／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪先前涉入靈骨塔詐騙案，隨後便不斷被爆料私生活，引起極大的社會討論。對此，仙塔律師17日拍片反擊，同時透露律所招牌被拿掉的原因，因為與房東發生問題，所以事務所正在搬遷。

仙塔律師17日發布影片，針對外傳她收了4,000萬、交保當天收25萬的說法進行回擊。她強調，這些爆料內容與事實不符，「我根本沒有收過這些錢」，也不曉得這些數字是從何而來，「交保當天出來已經12點多了，我還有辦法打電話給王姓富商嗎？」

仙塔律師說明，若真的有收到4,000萬元，她又何必每天認真寫文章、拍法律知識影片，以及認真經營事務所，不如拿這筆錢去買律師樓，或是根本不用當律師了，「我的每一筆收入都是來自律師業務」，這些銀行金流都能夠查到。

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊，律所招牌被撤下，不代表停止營業。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

至於向富商討25萬元交保金的說法，仙塔律師反擊，這筆錢是家人放下手邊的工作、辛辛苦苦從雲林北上，就是為了幫她籌交保金，「這樣辛苦的過程被講成這樣，真的很傷人。」

仙塔律師說，這些報導沒有聊天紀錄、匯款紀錄，僅附上了1、2張照片，並稱是「某貴婦爆料」，且沒有人向她查證、問過她的意見，「我本人反而是最後一個知道我自己做了這件事的人。」

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

▲▼仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

而律所的招牌拿掉的原因，仙塔律師提到，事務所7月才剛與房東續約，但房東告知「太多記者來拍照了」，所以暫時撤下招牌。仙塔律師說，她原本的租約十分明確，有約定要將招牌掛上，「但房東不鳥我，他就直接把我招牌撤掉」，事務所至今仍有營業，只是因為房東的問題，所以搬遷去其他地方。

針對仙塔律師的說法，網紅律師簡大為也不禁發文，「裡面提到的事務所房東惡意違約這件事，熊律還真的是心有戚戚焉。」簡大為表示，過去他曾在同一處地址，遇到相同的房東，「就是這樣反反覆覆，還逼大家簽不合理的條款，說房東可以隨時解約要房客滾蛋。」

後續因為條款太不合理，導致整間事務所「全員逃走」，都搬到了隔壁大樓，改由他當房東，「你說熊律講得不清不楚，誰知道誰對誰錯？剩房東一個人留守空屋，房客直接全員逃走中，這樣誰有問題應該就蠻明顯了吧…。」

08/16 全台詐欺最新數據

440 1 7085 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金曲男星癌症復發　緊急動刀
快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
U15首戰中華隊不敵韓國　胡冠威後援飆速147公里吸睛
快訊／80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

今變天！　「下最大」地區曝

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

嘉義光電廢棄物亂象！彭啓明下令19日前改善

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

核三重啟公投「欺負屏東人」！縣長周春米：投不同意

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

網紅仙塔律師（李宜諪）自從涉入靈骨塔詐騙案後，就消失在上流社會的社交圈中，但做過的事讓來往過的人都印象深刻，其中本刊更接獲帝寶名媛爆料，提供仙塔律師和一名食品業董事長的合照，仙塔和董事長臉貼臉的畫面流出，顯示她近乎無邊際感、得以打進名流圈的高超魅力；且不畏涉詐官司，還悄悄另起爐灶，東山再起。

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔被逮

警察在旁邊！白目移工ATM狂領鈔被逮

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

同行開酸仙塔「人家只想跟妳來一下」

同行開酸仙塔「人家只想跟妳來一下」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

