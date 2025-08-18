仙塔律師反揭爆料者身份 ：蕩婦羞辱否定年輕創業女性的努力

▲仙塔律師拍片針對連日爭議進行回擊。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）



記者張靖榕／綜合報導

23萬人追蹤的IG網紅「仙塔律師」，近日被週刊爆料與一名王姓富商關係密切，甚至收取對方金錢。她17日出面反擊，強調相關指控並不屬實，並表示「知道爆料者是誰」，「用蕩婦羞辱來否定一位年輕創業女性的努力」，認為將女性的成功貶為靠男人才辦到的，「我覺得這不是一個正常的社會風氣」。

仙塔表示，週刊指稱她自王姓富商手中獲得4000萬元，以及交保當天收取25萬元，完全與事實不符。她嚴正否認曾收過這些款項，並質疑相關數字的來源，「我根本沒收過這些錢，也不知道這些數字是怎麼來的。」

仙塔說，報導中既沒有提出任何聊天紀錄，也沒有匯款證據，只附上幾張她的照片，再加上「某貴婦」爆料，就寫成一篇報導，但從來沒有人先跟她進行查證。

仙塔進一步回顧認識王姓富商的過程，表示是透過一名50多歲的王姓女子牽線。該女子後來曾委託她處理與「帝寶貴婦」的糾紛，她以律師身分協助發出聲明，並陪同赴地檢署提告公然侮辱。仙塔懷疑，自己因介入兩人私怨，才成為兩人向週刊惡意不實爆料的對象，如果是真的話，形同「律師的職業傷害」。

仙塔強調，事務所早在2023年就已成立，完全靠自身一步一腳印經營，卻因一篇報導被簡化成「富商資助」，抹煞她多年的努力。仙塔說，自己白天辦案、晚上加班，假日還要拍攝與剪輯影片，都是靠專業和努力累積成果，「用蕩婦羞辱來否定一位年輕創業女性的努力，把別人的專業、把別人的事業，貶低為是靠男人獲取的，我覺得這不是一個正常的社會風氣」。