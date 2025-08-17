　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

帝寶名媛大爆料！仙塔律師搬事務所　「貼臉食品大亨」照曝光

繼和富商王廣德飯局照流出後，仙塔（左）和一名食品業董事長（右）貼臉合照又曝光，顯示有男友的她近乎無邊際感的熱情。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

網紅仙塔律師（李宜諪）自從涉入靈骨塔詐騙案後，就消失在上流社會的社交圈中，但做過的事讓來往過的人都印象深刻，其中本刊更接獲帝寶名媛爆料，提供仙塔律師和一名食品業董事長的合照，仙塔和董事長臉貼臉的畫面流出，顯示她近乎無邊際感、得以打進名流圈的高超魅力；且不畏涉詐官司，還悄悄另起爐灶，東山再起。

仙塔（左）的魅力，讓富商王廣德（右）相當著迷，甚至親暱地摟著她合照。（讀者提供）

▲仙塔（左）的魅力，讓富商王廣德（右）相當著迷，甚至親暱地摟著她合照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年僅27歲的仙塔律師靠著輕鬆、俏皮的方式分享法律觀念，短短時間就累積高人氣，看似相當親民，背後的生活卻是頂級享受，才被爆出和富商王廣德來往甚密，經常出席奢華飯局。有帝寶名媛又再爆料，其實仙塔不僅有王廣德這條線，包括一名經營食品業的董事長，都對她相當欣賞。

外型出色的的仙塔律師（右二），在貴婦圈的富商飯局上非常顯眼。（讀者提供）

▲外型出色的的仙塔律師（右二），在貴婦圈的富商飯局上非常顯眼。

不畏涉詐官司　照樣執業

從本刊收到的獨家照片中，可見仙塔頂著一頭浪漫仙氣的長捲髮，和董事長拍照，仙塔緊緊地貼著董事長的臉，男方則將下巴靠在仙塔的肩膀上。總之，自己承認已經有男友的仙塔，和董事長之間，近乎毫無邊際感的親暱舉動，讓旁人看了也感受到她的熱情四射，魅力相當驚人。

只是在爆出和詐騙集團有牽連後，仙塔不只人設崩塌，連上流社交飯局也不見她出席，雖然仙塔聲稱自己經營的言亭法律事務所正常營運中，但除了招牌已經移除外，有熱心民眾到訪事務所，卻發現根本人去樓空，按了電鈴也沒人回，感到很不尋常，再問該棟大樓的管理員，管理員也稱「很久沒見到她了！」行蹤相當隱密。

有民眾到仙塔事務所，發現大門深鎖、人去樓空。（讀者提供）

▲有民眾到仙塔事務所，發現大門深鎖、人去樓空。

據悉，雖然仙塔的事務所看起來像是人走茶涼，但近期有民眾在法庭上看到仙塔仍在執業，也就是說雖然在社群上全面神隱，但仙塔除了一邊被調查外，還是有在繼續處理律師工作，只是當前避免樹大招風，而選擇低調。

仙塔涉入靈骨塔詐騙案，被疑跟詐團勾結，被上手銬帶回偵訊。

▲仙塔涉入靈骨塔詐騙案，被疑跟詐團勾結，被上手銬帶回偵訊。

本刊探訪仙塔的事務所官網，才發現她不畏涉詐的官司纏身，早已悄悄另起爐灶，在仙塔的事務所官方網站中，已將地址遷至台北市松山區長春路上，也顯示她藉由搬遷來改運的心情，還是對自己的未來發展很有信心。

仙塔很勤勞在社群po文，頗受歡迎，還曾經誓言要買下一層律師樓。（翻攝自仙塔律師臉書）

▲仙塔很勤勞在社群po文，頗受歡迎，還曾經誓言要買下一層律師樓。

招聘美女律師　強化陣容

此外，在仙塔的言亭法律事務所上也出現了另一名招牌律師，和過去總以仙塔為主視覺的情況不同，現在招募了一名為余紫綺的律師，增加了她的戰隊陣容，也同樣主打美女形象，要將仙塔若是被起訴後的影響力繼續延續，可見她的聰明頭腦。

仙塔的律師事務所出現全新陣容，同樣主打美女路線。（翻攝自言亭國際法律事務所官網）

▲仙塔的律師事務所出現全新陣容，同樣主打美女路線。

仙塔靠著社群經營的穩定流量吸引客戶，執業不到3年，就已經結案89件，在年輕律師中數量頗為突出。知名律師林智群就分析，仙塔的流量與案源基礎本是非常穩固，若能專注於律師工作，未來發展前景可期，但如今因涉案恐影響她的律師資格，令人惋惜。只是目前看來還是有些許客戶，頗信任她的專業。

仙塔律師接地氣的螢幕形象後，是滋潤的貴氣生活。（讀者提供）

▲仙塔律師接地氣的螢幕形象後，是滋潤的貴氣生活。

至於為何帝寶名媛對於仙塔如此在意，持續要將她的底細公諸於世？據悉，原來帝寶名媛過去一直深獲富商喜愛，成為獨寵、偏愛的女子之一。而仙塔一出現，就立刻搶走了飯局上富商們的注意力，因仙塔年輕活潑又擅長撒嬌，非常顯眼，一時間其他人都黯然失色，於是嫉妒之情就從此而生。

仙塔的個人社群上，常是搶眼的旅遊美照。（翻攝自仙塔律師IG）

▲仙塔的個人社群上，常是搶眼的旅遊美照。

上流飯局恩怨　名媛爆料

總之，上流飯局間的恩怨情仇如此風雲變色，也藏著人性的貪婪和互相角力。不僅如此，仙塔當初被爆出涉入詐騙案，貴婦圈紛紛撇清關係，其中還有一位名媛向本刊表示：「真的很衰，只是喜歡找朋友吃飯，現在合照還被刊在新聞上，還好有打馬賽克，大家都好後悔。

仙塔（前右）積極打入上流社會，卻因此惹來其他名媛不滿，甚至批她太過高傲。（讀者提供）

▲仙塔（前右）積極打入上流社會，卻因此惹來其他名媛不滿，甚至批她太過高傲。

事實上，本刊曾接獲一個不具名爆料，指控仙塔律師的行為，爆料信中寫著：「仙塔貼富商無邊際感，除了王富商撈了3千至4千萬元，還有多位富商都有重大貢獻，說來奇怪，神隱許久社群媒體未至今未更新，感覺事態不妙，仙塔辦公室疑似也沒在營業，管理員說很久沒見到她了，不知道是不是連房租都繳不出來，不敢出現。」雖然內容恐與事實有所出入，不過也能聽出其中的女人心機。

仙塔去年參加富商豪華餐宴，就坐在王廣德旁的C位。（讀者提供）

▲仙塔去年參加富商豪華餐宴，就坐在王廣德旁的C位。

更多鏡週刊報導
瞎挺黃子佼復出慘丟主持棒　他遠赴澳洲休假避風頭
鏡爆焦點／帝寶貴婦掀底爆料　仙塔律師引爆富商宴名媛鬥
仙塔名媛大亂鬥／富商與仙塔交情匪淺遭起底　榮福發聲明切割：已無任何關聯

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梧桐妹出賣「賈靜雯私房辣照」　上衣外掀畫面流出
射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部回應
張柏芝、謝霆鋒婚變內幕曝光！　引發熱議
朴寶劍哭了！　當場唱不下去
FTISLAND站上大巨蛋！　3萬人合唱「南部弄假牙」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

帝寶名媛大爆料！仙塔律師搬事務所　「貼臉食品大亨」照曝光

喝水多一動作「塑膠微粒少90％」！專家曝新研究：很多台人會做

男友洗腦第一次「多數女生準備套套」　妹子0性慾傻眼！全場砲翻

快訊／高雄大雷雨夜襲！9縣市發豪大雨特報　警戒範圍曝

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉　事業起飛了

北捷解鎖「新服務」超貼心！　網讚爆：解決燃眉之急

南海熱帶低壓最快晚間生成　明起連3天午後水氣增

男友「彈指」叫服務生！妹子提醒不禮貌被回：我是付錢來吃飯的

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

帝寶名媛大爆料！仙塔律師搬事務所　「貼臉食品大亨」照曝光

喝水多一動作「塑膠微粒少90％」！專家曝新研究：很多台人會做

男友洗腦第一次「多數女生準備套套」　妹子0性慾傻眼！全場砲翻

快訊／高雄大雷雨夜襲！9縣市發豪大雨特報　警戒範圍曝

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉　事業起飛了

北捷解鎖「新服務」超貼心！　網讚爆：解決燃眉之急

南海熱帶低壓最快晚間生成　明起連3天午後水氣增

男友「彈指」叫服務生！妹子提醒不禮貌被回：我是付錢來吃飯的

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

玩水上1設施「遊客罰3萬」　墾丁國家公園曝原因！網傻：不要甩鍋

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場　黃偉哲：盼中華隊旗開得勝

帝寶名媛大爆料！仙塔律師搬事務所　「貼臉食品大亨」照曝光

梧桐妹出賣「賈靜雯私房辣照」！　上衣外掀畫面流出

黑男辣妻14歲舊照曝光「撞臉Angelababy」　Lucy羞喊：太會哄我

直擊／粉絲原地乖乖坐好！朴寶劍下台零暴動哭了：大家有守約⋯

張政禹致命失誤、林泓育關鍵一擊！　樂天桃猿6比5逆轉氣走味全龍

曾昱磬雙轟台鋼大勝統一！林祖傑初登板飆首K搶戲　餅總拍手叫好

中華隊本屆世運會5金6銀4銅作收　創境外隊史最佳成績

日房價飆凶宅熱賣！專人夜宿查靈異「沒鬼就開證書」　投資客搶買

「南部弄假牙」神曲來了！FTISLAND壓軸站上大巨蛋　3萬人爆雞皮合唱

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

生活熱門新聞

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

今變天！　「下最大」地區曝

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

快訊／9縣市大雨特報！下到深夜

鼎泰豐師傅開店「好吃卻威脅不了本店」　內行曝原因

嘉義光電廢棄物亂象！彭啓明下令19日前改善

「117大限」大一生剩17萬人　教團估40所大學倒閉退場

快訊／菲律賓東方熱帶低壓生成！　朝北方移動

明雨區擴大　擾動最新路徑成颱機率曝

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

核三重啟公投「欺負屏東人」！縣長周春米：投不同意

女報警「火鍋店有蚊子」！衛生局真的上門了

更多熱門

相關新聞

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」

新生高架有大裂縫？目擊者驚慌通報「避開別走」

網路上流傳，台北市新生高架橋下驚現裂痕，民眾拍下後傳到網路上，提醒用路人小心。由於疑似是伸縮縫過大，加上兩旁也出現裂痕，讓民眾憂心，同時進行通報。對此，台北市新工處回應，橋樑結構安全無虞，請民眾放心。

台首位SOD女優「初拍攝鬧烏龍」！

台首位SOD女優「初拍攝鬧烏龍」！

山難2死！8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

山難2死！8歲童冷靜自救…他嘆：心疼又敬佩

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

《華麗下半場》完結篇引負面聲浪

《華麗下半場》完結篇引負面聲浪

關鍵字：

鏡週刊仙塔律師靈骨塔帝寶

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面