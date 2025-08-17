帝寶名媛大爆料！仙塔律師搬事務所　「貼臉食品大亨」照曝光

圖、文／鏡週刊

網紅仙塔律師（李宜諪）自從涉入靈骨塔詐騙案後，就消失在上流社會的社交圈中，但做過的事讓來往過的人都印象深刻，其中本刊更接獲帝寶名媛爆料，提供仙塔律師和一名食品業董事長的合照，仙塔和董事長臉貼臉的畫面流出，顯示她近乎無邊際感、得以打進名流圈的高超魅力；且不畏涉詐官司，還悄悄另起爐灶，東山再起。

▲仙塔（左）的魅力，讓富商王廣德（右）相當著迷，甚至親暱地摟著她合照。

年僅27歲的仙塔律師靠著輕鬆、俏皮的方式分享法律觀念，短短時間就累積高人氣，看似相當親民，背後的生活卻是頂級享受，才被爆出和富商王廣德來往甚密，經常出席奢華飯局。有帝寶名媛又再爆料，其實仙塔不僅有王廣德這條線，包括一名經營食品業的董事長，都對她相當欣賞。

▲外型出色的的仙塔律師（右二），在貴婦圈的富商飯局上非常顯眼。

不畏涉詐官司 照樣執業

從本刊收到的獨家照片中，可見仙塔頂著一頭浪漫仙氣的長捲髮，和董事長拍照，仙塔緊緊地貼著董事長的臉，男方則將下巴靠在仙塔的肩膀上。總之，自己承認已經有男友的仙塔，和董事長之間，近乎毫無邊際感的親暱舉動，讓旁人看了也感受到她的熱情四射，魅力相當驚人。

只是在爆出和詐騙集團有牽連後，仙塔不只人設崩塌，連上流社交飯局也不見她出席，雖然仙塔聲稱自己經營的言亭法律事務所正常營運中，但除了招牌已經移除外，有熱心民眾到訪事務所，卻發現根本人去樓空，按了電鈴也沒人回，感到很不尋常，再問該棟大樓的管理員，管理員也稱「很久沒見到她了！」行蹤相當隱密。

▲有民眾到仙塔事務所，發現大門深鎖、人去樓空。

據悉，雖然仙塔的事務所看起來像是人走茶涼，但近期有民眾在法庭上看到仙塔仍在執業，也就是說雖然在社群上全面神隱，但仙塔除了一邊被調查外，還是有在繼續處理律師工作，只是當前避免樹大招風，而選擇低調。

▲仙塔涉入靈骨塔詐騙案，被疑跟詐團勾結，被上手銬帶回偵訊。

本刊探訪仙塔的事務所官網，才發現她不畏涉詐的官司纏身，早已悄悄另起爐灶，在仙塔的事務所官方網站中，已將地址遷至台北市松山區長春路上，也顯示她藉由搬遷來改運的心情，還是對自己的未來發展很有信心。

▲仙塔很勤勞在社群po文，頗受歡迎，還曾經誓言要買下一層律師樓。

招聘美女律師 強化陣容

此外，在仙塔的言亭法律事務所上也出現了另一名招牌律師，和過去總以仙塔為主視覺的情況不同，現在招募了一名為余紫綺的律師，增加了她的戰隊陣容，也同樣主打美女形象，要將仙塔若是被起訴後的影響力繼續延續，可見她的聰明頭腦。

▲仙塔的律師事務所出現全新陣容，同樣主打美女路線。

仙塔靠著社群經營的穩定流量吸引客戶，執業不到3年，就已經結案89件，在年輕律師中數量頗為突出。知名律師林智群就分析，仙塔的流量與案源基礎本是非常穩固，若能專注於律師工作，未來發展前景可期，但如今因涉案恐影響她的律師資格，令人惋惜。只是目前看來還是有些許客戶，頗信任她的專業。

▲仙塔律師接地氣的螢幕形象後，是滋潤的貴氣生活。

至於為何帝寶名媛對於仙塔如此在意，持續要將她的底細公諸於世？據悉，原來帝寶名媛過去一直深獲富商喜愛，成為獨寵、偏愛的女子之一。而仙塔一出現，就立刻搶走了飯局上富商們的注意力，因仙塔年輕活潑又擅長撒嬌，非常顯眼，一時間其他人都黯然失色，於是嫉妒之情就從此而生。

▲仙塔的個人社群上，常是搶眼的旅遊美照。

上流飯局恩怨 名媛爆料

總之，上流飯局間的恩怨情仇如此風雲變色，也藏著人性的貪婪和互相角力。不僅如此，仙塔當初被爆出涉入詐騙案，貴婦圈紛紛撇清關係，其中還有一位名媛向本刊表示：「真的很衰，只是喜歡找朋友吃飯，現在合照還被刊在新聞上，還好有打馬賽克，大家都好後悔。

▲仙塔（前右）積極打入上流社會，卻因此惹來其他名媛不滿，甚至批她太過高傲。

事實上，本刊曾接獲一個不具名爆料，指控仙塔律師的行為，爆料信中寫著：「仙塔貼富商無邊際感，除了王富商撈了3千至4千萬元，還有多位富商都有重大貢獻，說來奇怪，神隱許久社群媒體未至今未更新，感覺事態不妙，仙塔辦公室疑似也沒在營業，管理員說很久沒見到她了，不知道是不是連房租都繳不出來，不敢出現。」雖然內容恐與事實有所出入，不過也能聽出其中的女人心機。

▲仙塔去年參加富商豪華餐宴，就坐在王廣德旁的C位。

