被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

▲仙塔律師17日發布影片。（圖／翻攝YouTube／仙塔下凡）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅「仙塔律師」李宜諪先前涉入詐騙案，隨後又被爆料私生活，引起社會討論。對此，仙塔律師昨（17）日拍片反擊，今（19）日也發布官方聲明，「對於這些不實報導及惡意散布的謠言，我將依法對相關傳播者及造謠者提起訴訟，以維護事務所名譽及自身權益」。

仙塔律師17日發布影片，針對外傳她收了4000萬、交保當天收25萬的說法回擊。稍早她透過粉專發布官方聲明，表示近日網路上流傳不實訊息，甚至被誇大報導，內容涉及她和「富商」、「食品大亨」的牽動，「還有事務所關閉的謠言，甚至出現被擷取、剪輯及加工的照片」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，仙塔律師鄭重澄清，首先，「事務所正常運作：本人及事務所一切運作如常，從未關閉或有任何異動」；其次，「不實報導與謠言：外界流傳的訊息及影像未經查證，與事實完全不符。對於這些不實報導及惡意散布的謠言，我將依法對相關傳播者及造謠者提起訴訟，以維護事務所名譽及自身權益」。

仙塔律師說，她知道謠言難以完全杜絕，也深知未來可能仍有人會刻意散布不實資訊，但想請大家能理性看待，不要輕信未經查證的傳言，「目前，我選擇將心力專注於專業與服務，這是我一直以來的初衷。有關官司進展，因涉及偵查不公開，待適當時機我會統一對外說明」，最後她也感謝一直吃持、信任她的朋友。