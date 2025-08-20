高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

▲高鐵董事長史哲。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵運量屢創新高，今年預估衝破8千萬人次，假日和尖峰自由座旅客不但擠爆外溢，連對號座車廂走道也站滿旅客，未來高鐵自由座將限縮，超尖峰時段不再能隨到隨搭，高鐵董事長史哲表示，最快明年超尖峰時段將實施「指定車次」自由座，特別是直達車等，該時段不能刷悠遊卡進站，盼引導旅客到離峰時段。

高鐵去年旅運人次已達7825萬，今年預估更將突破8000萬人次，12列新車2028年才能全數上線，在此之前，高鐵如何擺脫「台鐵化」、「捷運化」質疑，壅塞與乘車品質下降成為急迫解決的課題，高鐵將先禮後兵，除9月26日到10月13日教師節、中秋節和雙十節等18天疏運期間推出早鳥5折優惠外，明年也研擬對自由座管控。

高鐵董事長史哲接受媒體聯訪時表示，高鐵自由座原本是良好的設計，在運能足夠下，提供旅客彈性與便利，即使短程站立也還能接受，不過隨著搭乘需求激增，平日運量約20萬人次，連假與疏運期最高更達30萬人次，超過離峰時段1.5倍之多，維持高度自由度反而傷害秩序與品質，影響其他乘客。

他直言，如果持續「隨到隨買自由座」，再多列車也無法滿足需求，唯有透過時間均化與人流管控才能有效解決。近期高鐵將加強站務人員與月台調度，平日目標是避免走道出現站立乘客，假日則以確保直達車長程旅客的舒適度為優先。

針對自由座調整，史哲強調，高鐵已接收到服務品質下降的警訊，未來勢必要進一步調控，「不排除在超尖峰時段，實施『指定車次自由座』」。目前自由座不限班次即可搭車，但未來在超尖峰時段，旅客將必須選擇特定車次，且屆時超尖峰時段也無法再使用悠遊卡自由進站。

史哲指出，高鐵除了拿出誠意，推出早鳥票最低5折優惠分散人潮，也透過車廂調度、自由座安排與人流控管，逐步降低直達車的站立問題。他強調，最終目標就是在超尖峰時段限縮自由度，明年起將率先推出「指定車次自由座」，展現高鐵對服務品質的堅持。