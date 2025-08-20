史哲解決「高鐵捷運化」起手式　史上最長18天疏運＋早鳥5折起

▲高鐵董事長史哲。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵尖峰擠爆遭批評「台鐵化」、「捷運化」，由於今年教師節、中秋節和雙十節連假連3周接力，高鐵董事長史哲甫上任就面臨嚴峻疏運挑戰，首度規劃史上最長、長達18天的疏運期，更祭出史上最殺早鳥5折起優惠，盼移峰填谷分散人潮，成史哲直球迎戰搭乘品質下降的起手式。

高鐵運量屢破新高，去年全年旅運達7825萬人次，今年預估可能破8千萬人次，再創高峰，不過假期和尖峰擠爆，旅客擠不上車也成為常態，遭批評高鐵淪為「台鐵化」、「捷運化」。

高鐵董事長史哲今天(20日)接受媒體訪談時表示，高鐵被說是「台鐵化」、「捷運化」，代表改變了台灣人的移動模式，但也發出警鐘，代表擁擠和服務品質下降，高鐵這一、兩年搭乘旅次快速攀升，運能已達極限，現有34組列車，扣除一、兩列備用外，幾乎全數上線，也因此12列新車如期如質到位有其急迫性和重要性，但這要2年半到3年後，在此之前，高鐵搭乘旅次需求會不斷攀升，高鐵不會漠視也不會把走道站立當作常態。

運量今年將再創新高，尖峰時段塞爆甚至有票上不了車現象，未來恐加劇，上任才2個月的史哲直球對決「台鐵化」、「捷運化」等批評，不但將3個連假規劃成史上最長的18天疏運期外，起手式更祭出史上最殺早鳥5折起優惠，預計自9月26日起到10月13日期間，推出離峰15萬個座位優惠，除折扣從最低65折下殺至5折外，優惠座位更加碼倍數以上。

史哲坦言，高鐵自由座「有點自由過頭」，原本基於同理心，盡量滿足每個到高鐵站的旅客返鄉的心願，旅客進站即可搭車，卻造成走道站立、上車壅塞與行李擁擠等問題，影響整體搭乘品質。

史哲指出，由於即將迎接教師節、中秋和雙十節連續3周3個連假，對高鐵來說壓力很大，歷經多次開會，首度規劃18天的疏運計畫，8月29日起開賣車票外，並推出早鳥下殺5折起優惠，希望將尖峰旅客引導到離峰，早鳥優惠增加到15萬張，這是高鐵的誠意。

史哲表示，高鐵被稱為台鐵化和捷運化，並不是每個人都有勇氣面對，但對高鐵品牌的維護仍要面對，尤其這個品質是很多前人打拼的成果，高鐵準點率高，讓旅客放心搭乘，高信任度帶來高運量，卻變成乘車品質殺手，不是高鐵所期待的，高鐵願意窮盡一切方法，透過科技數位方式，均化尖離峰運量，強化離峰優惠，起手式從這次疏運開始，要讓大家知道，高鐵針對外界認為服務品質下降不會當鴕鳥，且很有誠意的面對。