高鐵延伸宜蘭環評大會明召開　鐵道局公布數據釐清爭議

「高鐵延伸宜蘭計畫」環評大會將於明(20)日再度闖關。交通部鐵道局表示，針對環評委員先前提出的行車時間、旅運班次、經濟效益、環境保護及交通衝擊等問題，已準備完整數據與對應措施，並於今日下午公布在環境部環評書件查詢系統，明天會中也將逐項說明。

鐵道局指出，此次將統一以相同起訖點比較北宜直鐵與高鐵延伸的行車時間，以避免誤解；同時說明為何不採用傾斜式列車時間作為比對依據。由於不同車次停靠站數差異大，行車時間將以「最短至最長範圍」呈現，更能反映多元營運模式。至於直鐵方案僅能增開一班南港始發列車的限制，以及經濟效益數據調整的依據與理由，也會在會議中清楚說明，釐清外界疑慮。

在交通影響方面，鐵道局表示，施工期間已規劃交通維持方案，透過動線調整確保用路人安全與秩序。計畫若獲核定，交通部將與地方政府合作，配合車站特定區都市計畫，啟動聯外道路系統改善評估，並加強與現有交通系統銜接，盡量降低對地方通行的影響。

至於環境保護，鐵道局強調，已就水質保護、地表逕流與廢水處理、空氣品質變化、隧道結構與安全、洞口強風效應與防風措施、災害應變、樹木移補植及土石方處理等，提出完整因應對策。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭是國家重大交通建設，對促進東部聯外運輸、強化區域均衡、完善環島鐵路網具有重要意義。近期也已拜訪各利害關係人，進行溝通與交流，強化資訊透明與地方理解。未來將秉持公開透明與專業評估原則，持續優化規劃，攜手各界推動安全、高效、永續且均衡的交通建設。