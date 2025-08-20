高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

▲高鐵新世代列車「N700ST」塗裝和外觀首度曝光。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵採購12列新世代列車，首列明年8月抵台，2027年下半年投入營運載客，2028年底12列全數上線，新世代列車命名和塗裝首度曝光，將命名「N700ST」，其中「T」代表「Taiwan」，外觀延續橘黑配色的強烈對比，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後延伸至車身，展現流線和速度感。

台灣高鐵將引進12列新世代列車，新車命名和塗裝今首度曝光，台灣高鐵表示，新世代車型號確定將命名為「N700ST」，其中的「T」代表「Taiwan」，型號編訂與現行高鐵車隊的「700T」維持相同原則。

外觀設計則承襲第一代列車「700T」的精神，保留前後世代車隊形象的一致性與延續性，第一組「N700ST」列車最快今年年底即將開始塗裝。

高鐵公司說明，延續700T橘黑配色的強烈對比，同時針對新一代車體曲線進行細緻調整，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，比例、曲率與斜率皆經縝密計算，確保線條與車體曲度的完美平衡。

高鐵指出，「N700ST」潔白車身展現簡潔俐落的視覺效果，讓列車在時速三百公里的高速行駛中突顯流線感與速度感，塑造鮮明且具辨識度的列車外觀，傳達高鐵穩健前行、引領未來的企業精神；新世代列車的誕生，不只是技術的升級，更代表台灣高鐵不斷前進的承諾，傳達「全新世代 為你啟動」。

高鐵新世代列車係以JR東海道新幹線新款車型「N700S」為參考系統，依據台灣高鐵品牌形象進行外部塗裝、內部配置與功能之調整設計，列車型號定為「N700ST」，象徵車輛系統之台灣在地化。

▲高鐵新世代列車「N700ST」塗裝和外觀首度曝光。（圖／台灣高鐵公司提供）

高鐵公司表示，第一組N700ST正在趕工製造中，預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運；12組N700ST列車預計2028年底全數上線，尖峰發車能力將可提升約25%。

因應新車即將投入營運，高鐵公司表示，各項準備工作也正順利進行，包括左營基地增建第二檢修廠、燕巢總機廠改建、台北車站月台門改建，以及人員訓練、營運服務調整等，從硬體面到軟體面，全方面做好迎接N700ST的準備。

此外，N700ST列車具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，除將配置全彩LCD車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅，並提升降噪、減震性能。另哺(集)乳室將新增洗手台、衣帽鈎與嬰兒座椅，輪椅席數量則將由現行高鐵列車的4席增加到6席，並設置輪椅固定裝置。