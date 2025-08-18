高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

▲疫後高鐵運量屢創新高。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵運量屢創新高，今年7月單月旅運量達667萬3172人次，不少民眾抱怨自由座人潮過多影響搭乘品質。外傳高鐵將於尖峰時段針對自由座限量，對此，台灣高鐵公司表示，正針對提升乘車品質措施研議中，一旦定案將盡速對外公布。

根據高鐵統計，疫情前2019年高鐵旅運量5723萬8942人次，疫後逐年增加，到2024年已達7825萬0483人次。此外，今年7月單月旅運量達667萬3172人次，較2019年同期562萬1665人次已大增100萬人次。

不少旅客抱怨，由於自由座旅客過多影響搭乘品質，甚至連購買對號座車票的旅客也因此擠不上車。外傳高鐵將研議尖峰時段採取自由座限量措施。對此，高鐵公司指出，正針對提升乘車品質措施積極研議中，一旦定案將盡速對外公布。

高鐵公司表示，高鐵各車站於尖峰時段皆會派員持廣播器在月台引導，請自由座禮讓對號座優先上車，並管控各站上車旅客人數，列車長亦會隨時回報行控中心載客狀況，做為引導月台旅客乘車動線依據。

高鐵公司也說，已針對自由座出現人潮時的各種樣態，採取相應措施因應，像是針對平日通勤時段擴大自由座車廂數；周末假日時段增開北部區間列車，並將自由座車廂調整為8節；此外，若遇車站人潮眾多時，也會視可車組運用狀況，加開全車自由座的臨時加班車。