政治 政治焦點 國會直播 專題報導

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　再提核廢料深孔地質處置技術

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

「核三延役」公投將於23日登場，民眾黨今（20日）透過社群媒體Threads公布黨主席黃國昌寄給黨員一封信內容。黃國昌說，反對者最常用「核廢料放哪裡」恐嚇人民，但事實是，台灣早已使用核電40年，核廢料存放技術成熟、安全，國際上已有深孔地質處置（DBD）等新方案，能有效隔離數千年，不會把問題丟給下一代。民進黨怠惰八年不處理，如今卻用恐懼阻礙未可能性，這是不負責任的政治操弄。

黃國昌表示，這場公投，是由民眾黨立法院黨團推動，目的就是要用更大的民主，使民進黨政府，正視台灣當前的能源困境，讓核三延役，讓供電穩定。

黃國昌批評，民進黨過去八年的能源政策，失敗的結果擺在眼前：再生能源成長不如預期，甚至弊案連連；台電累計虧損超過四千億，電價三年漲四次；台灣空氣品質全球排名倒退九名，碳排也居高不下；國際許多國安與產業機構再三提醒台灣能源韌性不足，至少必須要保留一個核電廠。然而，民進黨政府仍執意關閉核三廠，讓基載電力失去穩定支撐，對上述問題視而不見。

「如果台灣至少要保有一座核電廠，才能在國際衝突、能源封鎖時存活，最佳選擇就是核三廠。」黃國昌指出，核三廠的安全性早有科學數據證明，其耐震能力高於台北101大樓兩倍以上，並且可安全應對超過1.384g的強震。在全球核能復興的趨勢下，美國、日本、歐盟都選擇務實擁抱核能，以確保供電穩定、減少碳排。

黃國昌說，反對者最常用「核廢料放哪裡」恐嚇人民，但事實是，台灣早已使用核電40年，核廢料存放技術成熟、安全，國際上已有深孔地質處置（DBD）等新方案，能有效隔離數千年，不會把問題丟給下一代。民進黨怠惰八年不處理，四年多來非核家園推動專案小組不開會，如今卻用恐懼阻礙未來的可能性，這是不負責任的政治操弄。

黃國昌表示，這次公投，不是要讓社會對立，而是要用公民的力量，糾正錯誤的能源政策，確保民生、守護產業、提升國家韌性。根據多次全國民調，超過7成民眾支持在安全無虞下延役核三廠，年輕世代更有高達75%贊成。尤其值得強調的是，公投投票年齡是18歲！這意味著，許多年輕朋友第一次就能用選票，決定自己將來生活的能源環境。

黃國昌說，「台灣已經沒有再蹉跎8年的本錢。這一票，關乎你我能否享有沒有空污的家園、穩定的供電，以及在國際競爭中站穩腳步的未來」。

黃國昌表示，8月22日晚上，台灣民眾黨將在台北榮星花園公園舉辦公投之夜，邀請所有的黨員夥伴共同參加；8月23日，請全體黨員與所有關心台灣的人，一起站出來，並動員親朋好友投下「同意核三延役」的一票，「這是為了台灣而投，為了未來而投，更是為了下一代而投」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

黃國昌民眾黨核三延役823公投

