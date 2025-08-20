何時表態參選嘉義？　張啓楷曝「應該很快」：最晚國民黨主席選後

▲民眾黨不分區立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態投入新北市長選舉，也提到自家立委張啓楷「絕對有資格當縣市長」，有望參選嘉義。對此，張啓楷19日受專訪被問到「是否會跟黃國昌一樣，有安排日期宣布」，他直言，時間也不能等了，應該很快，最晚國民黨新主席產生之後，黃國昌會跟他們坐下來談。他強調，自己已經起跑了，而且有很多嘉義民眾催促要趕快表態，他直言「有啦，我已經努力在做了」。

張啓楷接受節目《政治一點明》專訪時表示，大家一直講藍白合，但藍白合一定是要對兩邊都有利才有辦法，而不是推了一方的人，另一方的支持者不支持，那就白搭了，所以過程裡面，機制一定是要公平的。

張啓楷表示，上次總統大選藍白合就是互相說服的過程太短，但現在已經提早啟動了，像是新北，黃國昌已經衝刺、李四川也鬆口準備參選了。

張啓楷提到，自己在剛開始當民眾黨不分區立委時，就已經把自己定位成嘉義立委，自己還兼了嘉義縣市黨部的主委，六日都待在那邊，算是在嘉義已經花了很多時間、組織架構也算是完整，是一直在往前衝了。

針對黃國昌也提到布局彰化，張啓楷表示，自己在彰化服務過3年，當過工策會總幹事，有些彰化的朋友與工商界的朋友跟黨部反映「彰化也需要母雞」，所以黃國昌問他說彰化或許可以考慮，彰化也是他的督導區，既然國昌講了，就加強服務，讓自己變成最好的選項，不管在嘉義或是彰化，能夠有機會幫民眾服務，自己也要努力。

被問到「在嘉義這塊，是否會跟黃國昌一樣，有安排日期宣布」？張啓楷透露，時間也不能等了，應該很快，最晚就是國民黨主席產生之後，事實上嘉義跟彰化要整合的話，一定是兩邊黨主席與可能參選人選坐下來談，應該10月中國民黨主席出來後，黃國昌會跟他們整體坐下來談。

張啓楷強調，他已經起跑了，兩個地方都盡力去跑，特別是嘉義，更是重中之重，自己在這個年紀還能夠幫故鄉做些事情，常常有很多嘉義民眾催促說要趕快表態，他直言「有啦，我已經努力在做了」，最重要是能夠贏。