　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

何時表態參選嘉義？　張啓楷曝「應該很快」：最晚國民黨主席選後

▲立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨不分區立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前表態投入新北市長選舉，也提到自家立委張啓楷「絕對有資格當縣市長」，有望參選嘉義。對此，張啓楷19日受專訪被問到「是否會跟黃國昌一樣，有安排日期宣布」，他直言，時間也不能等了，應該很快，最晚國民黨新主席產生之後，黃國昌會跟他們坐下來談。他強調，自己已經起跑了，而且有很多嘉義民眾催促要趕快表態，他直言「有啦，我已經努力在做了」。

張啓楷接受節目《政治一點明》專訪時表示，大家一直講藍白合，但藍白合一定是要對兩邊都有利才有辦法，而不是推了一方的人，另一方的支持者不支持，那就白搭了，所以過程裡面，機制一定是要公平的。

張啓楷表示，上次總統大選藍白合就是互相說服的過程太短，但現在已經提早啟動了，像是新北，黃國昌已經衝刺、李四川也鬆口準備參選了。

張啓楷提到，自己在剛開始當民眾黨不分區立委時，就已經把自己定位成嘉義立委，自己還兼了嘉義縣市黨部的主委，六日都待在那邊，算是在嘉義已經花了很多時間、組織架構也算是完整，是一直在往前衝了。

針對黃國昌也提到布局彰化，張啓楷表示，自己在彰化服務過3年，當過工策會總幹事，有些彰化的朋友與工商界的朋友跟黨部反映「彰化也需要母雞」，所以黃國昌問他說彰化或許可以考慮，彰化也是他的督導區，既然國昌講了，就加強服務，讓自己變成最好的選項，不管在嘉義或是彰化，能夠有機會幫民眾服務，自己也要努力。

被問到「在嘉義這塊，是否會跟黃國昌一樣，有安排日期宣布」？張啓楷透露，時間也不能等了，應該很快，最晚就是國民黨主席產生之後，事實上嘉義跟彰化要整合的話，一定是兩邊黨主席與可能參選人選坐下來談，應該10月中國民黨主席出來後，黃國昌會跟他們整體坐下來談。

張啓楷強調，他已經起跑了，兩個地方都盡力去跑，特別是嘉義，更是重中之重，自己在這個年紀還能夠幫故鄉做些事情，常常有很多嘉義民眾催促說要趕快表態，他直言「有啦，我已經努力在做了」，最重要是能夠贏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光
楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎
醫師娘遺體今解剖　發現體內殘留藥物
快訊／高鐵新世代列車　外觀首曝光
U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列
大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘
黑幫砸早餐店縱放！竹市警道歉　4項說明曝
王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　「偽媒體人是台灣悲哀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

何時表態參選嘉義？　張啓楷曝「應該很快」：最晚國民黨主席選後

823反罷免7藍委穩了？　朱立倫：這說法很危險！一定要出門投票

黃國昌提案廢串供之虞可羈押　林楚茵酸：民眾黨救柯文哲已瘋狂

林佳龍接見自民黨青年局訪團　中曾根康隆挺台加入CPTPP、WHA

王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

湧言會意見分歧？民進黨高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

拚陸戰！與罷團組車隊掃街　蘇巧慧：將守護民主聲音傳入每個家戶

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

何時表態參選嘉義？　張啓楷曝「應該很快」：最晚國民黨主席選後

823反罷免7藍委穩了？　朱立倫：這說法很危險！一定要出門投票

黃國昌提案廢串供之虞可羈押　林楚茵酸：民眾黨救柯文哲已瘋狂

林佳龍接見自民黨青年局訪團　中曾根康隆挺台加入CPTPP、WHA

王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

湧言會意見分歧？民進黨高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

拚陸戰！與罷團組車隊掃街　蘇巧慧：將守護民主聲音傳入每個家戶

年輕人夯投資！　數位理財30歲以下投資人成長5成

「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

香港失業率升至3.7%　創下3年新高

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣！4車型、59吋大螢幕折新台幣99.4萬起

FB、IG短影音再升級　Meta AI翻譯支援配音與口型同步

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

政治熱門新聞

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

台中傳去年超徵75億

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

另類仙人跳？　民眾試車超速被業務設局逼買車還求償百萬

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

徐國勇接黨秘書長　傳今中常會宣布

徐國勇傳接民進黨秘書長　周玉蔻列5點大讚：賴清德打出一張好牌

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

日媒記者打臉綠「反核文宣」　國民黨這樣說

王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

傳徐國勇將接黨秘書長　民進黨回應了

幕後／新北選情成熱點　綠營接近定於一尊、估黃國昌是煙霧彈

傳內閣改組　沈富雄：問題是沒人可用

更多熱門

相關新聞

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

「核三延役」公投將於23日登場，民眾黨今（20日）透過社群媒體Thread公布黨主席黃國昌寄給黨員一封信內容。黃國昌說，8月23日即將面對一場決定台灣未來能源安全的核三延役案，這不僅是一次能源政策的選擇，更是攸關國家安全、經濟發展與下一代生存條件的關鍵時刻。

823反罷免7藍委穩了？　朱：這說法很危險

823反罷免7藍委穩了？　朱：這說法很危險

核料廢水被喝！陳聖文反擊：很光榮嗎

核料廢水被喝！陳聖文反擊：很光榮嗎

黃國昌提案廢串供之虞可羈押　她酸：民眾黨救柯文哲已瘋狂

黃國昌提案廢串供之虞可羈押　她酸：民眾黨救柯文哲已瘋狂

接棒民進黨祕書長後亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

接棒民進黨祕書長後亮相　徐國勇：戰士沒有選擇戰場權利

關鍵字：

張啓楷2026大選國民黨嘉義市長民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面