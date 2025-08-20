　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市長初選內部不同調？湧言會2議員表態挺許智傑　邱議瑩說話了

▲▼民進黨立委邱議瑩。（圖／記者賴文萱攝）

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，湧言會要角趙天麟6月時，現身邱議瑩競選辦公室表態支持，但同屬湧言會的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳，今天（20日）則以影片表力挺「未來的市長」許智傑。對此，邱議瑩回應，「大家都是好兄弟姐妹，在各自的選區裡頭互相幫忙，我覺得這都是一件好事啦，不會特別放大的去對待」。

立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺等表態參選，2026高雄市長初選，其中，6月邱議瑩成立競選辦公室時，湧言會要角趙天麟驚喜現身並表態支持，被外界解讀為邱議瑩已獲得湧言會支持。

▲▼民進黨湧言會高雄市議員林智鴻及黃飛鳳表態挺立委許智傑選高雄市長。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲湧言會高雄市議員林智鴻及黃飛鳳表態挺許智傑選高雄市長。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

不過，許智傑今（20日）在社群分享，屬湧言會的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳以影片表力挺「未來的市長」許智傑，兩人不僅向高雄市民推薦許智傑政績及政見，還在鏡頭前高喊「許智傑凍蒜！」疑似湧言會內部不同調。

邱議瑩今日舉辦媒體茶敘被問及此事時表示，「大家都是兄弟姐妹、都是好朋友，像她上個禮拜在左營的座談會，各個派系的議員們或者是里長們，大家也都有出現，大家會去禮貌致意，這個都是很正常的啦，沒有必要為了一場選舉大家殺得你死我活，彼此互不往來，我覺得是沒有這樣的必要。」

邱議瑩強調，本來大家都是一直在這個圈子裡頭互相努力，在各自的選區裡頭互相幫忙，這都是一件好事，她不會把它做特別放大的去對待。「最重要的是，要把我們自己做好，讓很多的市民朋友來認同我們，這會是比較重要的一件事情」。

▲▼民進黨湧言會高雄市議員林智鴻及黃飛鳳表態挺立委許智傑選高雄市長。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

許智傑則回應，感謝兩位認真的議員推薦，高雄每一個行政區他都同樣重視。從大型公共建設、交通規劃，到基層農民的需求與生活改善，他都會全力以赴，絕不偏廢。高雄是一座多元且充滿生命力的城市，需要一位真正理解地方、貼近民意的市長來引領未來，他將以實際行動與市政願景，帶領高雄持續向前。

而對於未來市長初選逐漸有不同派系與許靠攏，是否將會連帶影響各派系布局板塊？許智傑強調，大家都是為高雄打拼、為市民在盡份心力的一員，「市長初選這一仗我仍會照著目前的步調穩紮穩打、持續前進」，非常感謝林智鴻、黃飛鳳兩位高雄優秀傑出的議員好戰友相挺打氣，以及所有好朋友的支持與鼓勵，相信這是高雄團結的起點，「我們都是帶領高雄飛向國際的機師，讓這座城市耀眼的光芒繼續在世界煥發閃亮。」

▲▼民進黨湧言會高雄市議員林智鴻及黃飛鳳表態挺立委許智傑選高雄市長。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

08/19 全台詐欺最新數據

522 2 4869 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意
「高鐵延伸宜蘭」環評過關！新建工程59.6公里
快訊／三重2男大街互毆！1人噴鼻血倒地　失去呼吸心跳
股匯雙殺！外資狠砍台股626億　新台幣大貶
入住「台積電12F山景套房」！一票哭：風好大
5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」
獨／空姐媳拒繳房貸嗆：傳宗接代要報酬　婆婆背債631萬崩潰
快訊／女星持大麻吸食器遭判刑　她道歉認了是自己

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺等都表態參選。湧言會要角趙天麟在6月邱議瑩競選辦公室成立時現身並表態支持，被外界解讀為邱議瑩已獲得湧言會支持，同屬湧言派系的成員也不避諱地點頭，使得邱議瑩聲勢看漲。不過，許智傑今（20日）在社群分享，所屬湧言會派系的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳願正面表態並同拍影片力挺許智傑坐上市長大位，兩人不僅向高雄市民推薦許智傑政績及政見，還在鏡頭前高喊，「許智傑加油！許智傑凍蒜！」展現支持許智傑的氣勢。

