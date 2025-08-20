市長初選內部不同調？湧言會2議員表態挺許智傑　邱議瑩說話了

▲民進黨立委邱議瑩。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨2026高雄市長初選戰況激烈，湧言會要角趙天麟6月時，現身邱議瑩競選辦公室表態支持，但同屬湧言會的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳，今天（20日）則以影片表力挺「未來的市長」許智傑。對此，邱議瑩回應，「大家都是好兄弟姐妹，在各自的選區裡頭互相幫忙，我覺得這都是一件好事啦，不會特別放大的去對待」。

立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺等表態參選，2026高雄市長初選，其中，6月邱議瑩成立競選辦公室時，湧言會要角趙天麟驚喜現身並表態支持，被外界解讀為邱議瑩已獲得湧言會支持。

▲湧言會高雄市議員林智鴻及黃飛鳳表態挺許智傑選高雄市長。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

不過，許智傑今（20日）在社群分享，屬湧言會的高雄市議員林智鴻及黃飛鳳以影片表力挺「未來的市長」許智傑，兩人不僅向高雄市民推薦許智傑政績及政見，還在鏡頭前高喊「許智傑凍蒜！」疑似湧言會內部不同調。

邱議瑩今日舉辦媒體茶敘被問及此事時表示，「大家都是兄弟姐妹、都是好朋友，像她上個禮拜在左營的座談會，各個派系的議員們或者是里長們，大家也都有出現，大家會去禮貌致意，這個都是很正常的啦，沒有必要為了一場選舉大家殺得你死我活，彼此互不往來，我覺得是沒有這樣的必要。」

邱議瑩強調，本來大家都是一直在這個圈子裡頭互相努力，在各自的選區裡頭互相幫忙，這都是一件好事，她不會把它做特別放大的去對待。「最重要的是，要把我們自己做好，讓很多的市民朋友來認同我們，這會是比較重要的一件事情」。

許智傑則回應，感謝兩位認真的議員推薦，高雄每一個行政區他都同樣重視。從大型公共建設、交通規劃，到基層農民的需求與生活改善，他都會全力以赴，絕不偏廢。高雄是一座多元且充滿生命力的城市，需要一位真正理解地方、貼近民意的市長來引領未來，他將以實際行動與市政願景，帶領高雄持續向前。

而對於未來市長初選逐漸有不同派系與許靠攏，是否將會連帶影響各派系布局板塊？許智傑強調，大家都是為高雄打拼、為市民在盡份心力的一員，「市長初選這一仗我仍會照著目前的步調穩紮穩打、持續前進」，非常感謝林智鴻、黃飛鳳兩位高雄優秀傑出的議員好戰友相挺打氣，以及所有好朋友的支持與鼓勵，相信這是高雄團結的起點，「我們都是帶領高雄飛向國際的機師，讓這座城市耀眼的光芒繼續在世界煥發閃亮。」