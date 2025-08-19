　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／總統府：組閣是假議題　蔣萬安推閣揆人選不是市政優先

▲▼總統府發言人郭雅慧接受媒體訪問，回應蔣萬安建議由童子賢組閣。（圖／記者陶本和攝）

▲總統府發言人郭雅慧接受媒體訪問，回應蔣萬安建議由童子賢組閣一事。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

台北市長蔣萬安日前向總統賴清德喊話，建議由和碩董事長童子賢組閣，他認為是台灣社會重新對話的開始。對此，總統府發言人郭雅慧19日受訪表示，組閣是假議題，每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先，無論總統或市長在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

郭雅慧受訪時說，有關台北市政府昨天在社群上有特別提到建議閣揆人選一事，童子賢董事長確實是很成功的企業家，他在社會上也做了很多社會福利的活動。不過，她強調，關於組閣是假議題，每個城市都有各自的挑戰，相信在台北市推薦閣揆人選不會是市政的優先，無論總統或市長在自己崗位上把事情做好才是全民之福。

另外，有關內閣改組一事，郭雅慧說，對執政團隊來說，現階段要做的事情，第一件就是台美關稅的談判還在磋商當中，希望這部分能夠持續有所發展；第二部分，是中南部由於幾次極端氣候之下西南氣流所帶來的災情都還在進行復原，這是很重要的事，會持續關心，把災民所需要的都能夠給予最好的照顧。

此外，郭雅慧強調，剛剛提到有關於下一個階段，如果有任何相關的人事，確認的話也會跟國人進行說明。

 

