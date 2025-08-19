　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

▲▼ 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲ 菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在訪問印度期間接受媒體採訪時聲稱，若台海發生戰爭，菲律賓「勢必卷入其中」。此番言論一出，立即引發各界譁然。北京大學學者馬宇晨分析，自2024年以來，菲律賓政軍高層頻頻打出「台灣牌」，此次小馬可仕拋出「台海涉菲論」，更是突破菲官方歷來涉台言論的底線，口頭上維持「一個中國」原則，實際卻陽奉陰違。

馬宇晨今19日投書《環球時報》，以「菲律賓打『台灣牌』是玩火自焚」為題。該文稱，小馬可仕此番言辭並非偶然。2024年初，他就曾公開向賴清德當選表示祝賀；不久後，會見越南領導人時渲染「台海局勢風險」。2025年4月，菲軍總參謀長布勞納更放話稱，若台灣遭受「侵略」，菲軍必須參與保護在台菲勞工，行動不應局限於「僅守護本國領土」。

如今，小馬可仕在訪印時再度拋出涉台論調，遭中方嚴正駁斥後卻急忙辯稱「被曲解」，企圖「裝無辜」。這種「先踩紅線、再道歉」的伎倆，已成為其政府處理涉台議題的慣用手法。

更值得警惕的是，近兩年菲台勾連日益露骨。政治上，菲律賓於2025年簽署第82號備忘錄，以吸引投資為名，放寬對台交往限制；經濟上，菲台多次召開「部長級」會議，舉辦產業鏈合作論壇並簽署多項協議；軍事上，雙方藉由海警聯合培訓推進所謂「泛安全化」合作。

台灣方面2024年9月任命具有深厚軍事背景的李廷盛為「駐馬尼拉辦事處」副代表，「凸顯菲台在安全領域的暗中勾連。」李本人亦公開鼓吹台菲應「攜手應對共同威脅」。可見，小馬可仕政府雖在口頭上維持「一個中國」原則，實際卻陽奉陰違，嚴重侵蝕中菲關係的政治基礎。

小馬可仕在「台灣問題」上鋌而走險，其深層考量在於轉移國內矛盾。自上任以來，他忙於政治鬥爭，將民生問題置於次要地位，導致大米、豬肉、洋蔥等生活必需品供應危機頻仍，民眾生活雪上加霜。菲律賓國家統計局數據顯示，2023年菲家庭貧困率為10.9%；雖然官方在2024年宣稱貧困率下降，但2025年初民調卻揭示，超過六成菲民眾自評「生活貧困」。今年4月的調查更顯示，小馬可仕政府支持率暴跌至25%。

與此同時，小馬可仕還面臨政敵的反撲。今年3月11日，菲警方拘留菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）並將其送往荷蘭海牙國際刑事法院，引發國內強烈反彈，杜特蒂派系支持率反而上升。在此背景下，小馬可仕政府一方面在南海持續挑釁製造摩擦，另一方面又炒作台海議題，試圖激發民族主義情緒，以此掩蓋執政失能。

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）前往白宮拜訪美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

更深層看，小馬可仕政府在南海與台海問題上的冒險，與美國的推波助瀾密不可分。美國為維護其全球霸權，刻意將南海與台海塑造成遏制中國的前沿陣地。小馬可仕則心甘情願充當美國的「馬前卒」，將菲律賓國家利益捆綁在美國戰車上，以博取華府的政治支持。

但歷史已多次證明，美國從不善待「棋子」。小馬可仕訪美時原期待獲得關稅減免等實質性支持，結果僅換來象徵性1%的讓步。更諷刺的是，他高呼「美國是最強大夥伴」，卻遭美國總統川普直言「不反對菲中友好」。此外，美國擬對進口晶片徵收100%關稅，將直接衝擊占菲出口額近半的電子產業，對菲經濟而言或是毀滅性打擊。

當前，馬科斯已陷入戰略困局，「既因迎合美國損害了對華關係，又未能換來美實質性支持。」以更激進言行反復對美「表忠心」，只會進一步惡化菲戰略環境。「台灣問題事關中國核心利益，任何企圖以此作為政治籌碼的行為都注定會失敗。

