54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

記者周亭瑋／綜合報導

許多長輩仍有「養兒防老」的觀念，但隨著時代變遷，年輕一輩的觀念已有所不同。一名30歲網友就發文抱怨，父親突然被裁員，於是要求自己負擔他的生活費，這讓他壓力山大；然而，這番話掀起兩派論戰，一票人嘲諷，「早知道不要生你不是更好？」但也有人認為，54歲還很年輕，可暫時供應，但也不該完全奉養。

網友在「匿名3公社」發文提到，父親24歲時便生下自己，如今自己30歲了，對方也才54歲；沒想到，近期遭公司裁員的爸爸，竟開口要求他養自己，這讓他錯愕又無奈，直呼「我還要繳房租......。」

怎料，抱怨文被洗版嘲諷，大票網友直呼，「養了你，你卻不養爸？」「你爸如果有養你，這也正常吧」、「所以這是生小孩的悲哀嗎？」「54歲還可以工作，很多保全那種等等，說要你養他只是一種說法，並非真的要你全額金援，但如果你連小額都無法，那就真的不太好」、「早知這個小孩那麼計較，應該塞回肛門了」、「你吃空氣長大的嗎？把你爸養你的錢還他」。

不過，也有人持不同看法，認為「養兒防老」的觀念已過時，父母不該將晚年寄託在子女身上，「養小孩到18歲成年，然後情緒勒索30年，真是划算買賣，難怪早期農業社會都生一大堆」、「才54歲，還有很多工作可以做」、「法定退休年齡是65歲，54歲就想躺平靠子女太早了，你可以適度提供孝親費，但絕不是完全奉養，他也要為自己的人生負責」。

另外，還有過來人感嘆，「我老公也是54歲，六月被裁員，現在還在找工作，年紀大真的很難找到原本專業的工作，只能找低階的勞力工作，且收入很低，若家裡開銷大也負擔不過來。中年失業到處碰壁，會很有挫折感且自卑。」

