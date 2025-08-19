　
好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

▲▼ 好市多烤雞烤雞腿 。（圖／資料照）

▲好市多烤雞、烤雞腿。（圖／資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售商品被認為CP值高，又時常推出優惠，吸引不少民眾前往採買。然而，有網友發現，好市多的8入烤雞大腿突然變成6入包裝，細算後變貴，引起網友討論。

該名網友表示，好市多的8隻烤雞大腿現在變成6入，價格為289，確定為漲價。有人計算，原來8入是359元，平均一支44.9元，現在6入289元，平均一支48.2元，「確實漲價了」，而該文也累積39萬瀏覽。

網友看完紛紛留言，「看來不用續卡了，離我最近的好市多，單程40公里，算上來回油錢，有點不划算了」、「可以考慮找代購 買固定的必需品就好，算下來划算很多」、「拜託熱狗堡別漲價」、「大理石麵包也是，從盒子不變、量變少 現在直接不演了，盒子變小，價格還變貴」、「哇哇哇！昨天買8隻$359，今天怎麼突然漲價了」，有會員也坦言台灣豬梅花火鍋片也悄悄漲價。

也有人說，「但我比較喜歡6隻…8隻變成要兩天以上才吃得完」、「嫌貴的自己去買看看，台灣電宰雞腿一隻多少錢」、「可是…8入太多了，6入剛剛好」、「終於勉強吃的完了，這年頭哪有什麼不漲的」、「還是便宜啊」、「全雞不要漲就好」。

08/17 全台詐欺最新數據

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

好市多烤雞漲價CP值熱議

