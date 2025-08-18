志祺七七PO「核三重啟」正反懶人包　風向意外！一票人想法變了

▲志祺七七整理出核三公投懶人包。（圖／翻攝自YouTube／志祺七七）

核三重啟公投案將於23日登場，百萬網紅「志祺七七」張志祺昨日上架懶人包新片，整理出此案的正反方幾大論述，與公投本身效益問題。影片PO出後，風向幾乎一面倒，不少網友直言，「原本想投不同意的，看了這個我覺得空汙真的好可怕，我要投同意了。」

志祺七七在片中，從核三公投背景，正反方論述，一路談到核三重啟的效益問題，與公投通過與否的影響，他強調，這是非常重要的公共議題，希望能有機會整理議題資訊，跟大家一起討論，「這一期我們就不特別分享團隊自己的觀點，單純以懶人包的形式，讓大家掌握爭議的重點。」

影片釋出15小時，已累積近8萬觀看人次，許多網友也湧入留言，表示「謝謝七七的整理！看完我決定支持核電」、「謝謝報導，我支持重啟核三」、「多看多聽正反兩方的意見，自己想好怎麼投下公投就好，最慘的是業餘凌駕專業」、「這次說的不錯，兩方說法都概括進去了」、「正方都拿具體證據來說服群眾，反方都只提出假設性的理由，連試都沒試過就說這東西不好，寧可繳稅去給台電補虧損，綠能弊案問題已經存在這麼久了，就算不重啟核三這個問題還是得解決」、「看完了，感覺要投同意」、「看完更堅定重啟核三了，謝謝」。

另外，也有不少人吐槽，「記取上次的教訓，這次比較得非常詳細，且正方明顯拿錯誤時空的資訊比對現在的需求，話也講一半，竟然沒人看出來，笑死」、「不演了不演了」、「睜眼說瞎話，真的不怕有報應耶」、「滑坡真嚴重...睜眼說瞎話」、「除了跳針還是跳針啊，假中立的又來洗地」。

還有支持重啟核三者直言，雖然片中多次提到，備轉容量率高於10%很有餘裕，但實際上這個備轉容量率的警告門檻不斷被政府下修，原本標準門檻下已經是黃燈、橘燈，在今天的標準卻被解讀成充足；且支持核能並不是要減緩綠能發展，而是將目前側重於天然氣發電這種，高碳排、低安全存量的高風險、高成本的發電佔比減少。

針對「核電廠會不會被攻擊」的質疑聲浪，支持者反倒認為，同樣以發電設施作為攻擊標的，台灣目前佔比最高的天然氣發電，是相當容易被攻破的目標，沒有厚重的圍阻體保護、儲氣槽體積大又易燃，比起攻擊什麼電塔變電所，天然氣發電站肯定是性價比最高的目標。

而對於反方稱「和空汙沒有直接關係」，他直言，空氣汙染是核電支持方首要考量的要點，「反對方雖然認為，火力發電的空汙佔比低且也有持續減排，但對比核電的近乎0碳排而言，汙染程度想必是更為嚴重。」

至於核廢料爭議，支持者指出，這項議題與核電廠能不能重啟並沒有關聯，「首先不論重啟與否，目前台灣仍然有過去已經產生的用過核燃料待解決，拒絕重啟仍然無法解決核廢料待處理的問題。關於核廢料的處理資金問題，它一直都包含在過往核電的成本之中，每度電都會撥補0.14元到『核能發電後端營運基金』，也許有人會擔心核廢料的最終處理會花費相當多的資金，那麼為了解決這項問題，我們更應該重啟它，讓核後端基金更加充足。」