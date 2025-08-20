　
曾打造餐飲王國！海外20多間店倒閉　他沉寂1年神轉「站穩AI產業」

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

「失敗不可怕，願意重站起來才是珍貴的。」資深媒體人狄志為今在臉書感性分享，「何善之酸菜白肉鍋」前老闆徐國勝的勵志故事，當初因疫情，使他一手打造的餐飲王國毀於一旦，在沉寂1年後，他在貴人的邀請下，投入全然陌生的AI領域，經過3年的堅持與打拚，不僅成功站穩腳跟，更殺出一條血路。

狄志為在臉書提到，他與徐國勝大哥是相識近20年的好友，雖然這些年兩人碰面次數很少，但都會透過社群知悉對方近況，「這兩天終於見到面，聊到他這幾年的轉折，心裡除了感觸還充滿佩服。」

徐國勝曾是餐飲界的風雲人物，事業版圖遍及台灣、中國、香港、美國等，在他2018年事業巔峰之際，因突如其來的疫情，使他海外20餘家分店接連倒閉，而他一手打造的餐飲王國也幾乎一夕崩塌。

徐國勝坦言，那段時間陷入低潮，憂鬱、躁鬱、恐慌症狀全都找上門，「當時我連呼吸都會急促，整個人像掉進深淵。」

不過，沉寂1年後，他迎來人生重大的轉折。日本第一大「雲端管理系統」的台灣代理商威志集團，邀請他加入團隊，儘管毫無AI與雲端的背景，徐國勝仍決定歸零學習，徹底放下餐飲事業，並全心投入新領域。

▲跌倒不算什麼，能不能爬起來才是重點。（圖／翻攝自臉書／狄志為）

▲跌倒不算什麼，能不能爬起來才是重點。（圖／翻攝自臉書／狄志為）

徐國勝直言，要轉戰雲端AI領域，不僅需要完全不同的知識，還要承受旁人的眼光與質疑；其中，最難之處並非學習，而是「要讓人家相信我真的在做這件事」。

他透露，剛開始的三年非常辛苦，花很多時間學習系統、研究市場、理解這個產業的邏輯，「我不是科技人，可是我知道怎麼做人，怎麼經營關係，怎麼帶團隊。」

後來，徐國勝用行動證明，即使跨界挑戰，也能走出新天地。如今，他不僅在雲端AI產業站穩，更成為這個日本大品牌的台灣大使。

狄志為表示，朋友的故事讓他深受啟發，「失敗並不可怕，真正的關鍵是，能不能沉澱，重新開始。很多人不相信他，但他用實際行動，讓所有人看到結果。有志者事竟成，天助自助者，這句話放在他身上，真的是再貼切不過。」

成功故事挑戰轉型勵志餐飲

