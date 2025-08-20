823反罷免7藍委穩了？　朱立倫：這說法很危險！一定要出門投票

▲國民黨主席朱立倫呼籲支持者本周六一定要出門投票。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第二波立委罷免投票將於8月23日舉行，國民黨主席朱立倫今（20日）主持中常會上時喊話支持者，一定要出門投票！別認為823要被罷免的七席立委很穩，因為這樣的說法非常危險，一定每一席都要守住。朱立倫也特別稱讚國民黨青年近期表現，無論在網路空戰上推出南方四賤客CF，或是迎戰綠營挑釁都值得鼓勵，都是國民黨改革重要成果。

朱立倫說，726台灣人民用智慧守住第一波大罷免，但是還有7席立委還在奮戰，有股聲音認為823大家會鬆懈，因為這7席立委都很穩，這樣的說法非常危險，823這7席每一席都要守住，都要力拼到底；接下來的車掃跟選前之也都一定全力以赴。

朱立倫也提到重啟核三公投，各國都在使用核能，攸關台灣國安、經濟發展，雖然公投門檻很高，要500萬票，但這是公民意志的展現，呼籲18歲以上公民都站出來投票；這段期間國民黨也跟民眾黨一起舉辦多場需安講，雖然是民眾黨提案，但這是對的議題，且與國民黨政策完全相符，因此全力以赴。

另，朱立倫也特別在中常會上讚許國民黨青年近期表現，新媒體部發揮創意推出南方四賤客CF獲得廣泛回響，且國民黨年輕世代勇於捍衛黨的政策、面對綠營挑釁，現在是最年輕有戰力的國民黨，是國民黨改革重要成果，他邀請現場黨務主管與中常委為藍營青年鼓掌。

朱立倫強調，國民黨向來都是表現理性與穩健，這一路來是哪個政黨在推動救台灣經濟、普發現金、災後快速重建、守護地方補助款？都是國民黨，國民黨是在「帶領」這個顢頇緩慢的行政團隊，這個行政團隊讓大家缺乏信心，國民黨會在立院繼續發揮「導引力量」，推動正確的法案、預算跟政策。