曝罷團823做「降智圖卡」5奧步　國民黨：726大失敗還敢繼續操作

記者鄭佩玟／台北報導

核三延役公投將在本周六登場，國民黨今（20日）辦記者會，公布罷團力拚「小罷免、小成功」5大奧步，包含抹黑造謠、發降智圖卡、自導自演、消費病情與偷拆布條。國民黨發言人楊智伃質疑，民進黨不出奧步就不會選舉？罷免團體仿照國民黨的文宣方式，製作相反訴求的圖卡，或將「同意」、「不同意」的訴求做互相的調版，7月26日惡罷時，罷團已經製作造謠、謊言的降智圖卡，經過大失敗後，823竟然還繼續操作。

楊智伃表示，7月26日大罷免、大失敗之後，很多罷免團體紛紛退出，民進黨養出來的青鳥側翼也紛紛退出，但萊爾校長賴清德仍死命想要撐住這次大罷免，甚至網路上還說要小罷免、小成功；她強調，上次大罷免沒有辦法大成功就是民眾做出了選擇，不管大罷免或小罷免都註定大失敗。她並指出，726之後民進黨沒有好好自我檢討本身行為已經嚴重干擾民眾一般生活，且完全與世界民主潮流背道而馳，反而用許多沒有長進、沒有人性、更沒有理智的奧步要繼續操作鬥爭與仇恨。

楊智伃說明，奧步第一步「抹黑玩不膩，連造謠都能翻車」，網路上不斷散謠散播不實圖卡，只要造勢辦得成功就會有自導自演的文宣，假裝反串的走路工模式，卻被頻繁地打臉，從726到823，其招數還是一樣沒有長進；此外，民進黨民意代表要造謠，竟然還造出荒謬的謠言，新北市議員陳乃瑜沒有證據瞎說新店大文山有豪華莊園，面積高達了23萬平方公里，造謠國民黨立委在新店侵占相當於一整個英國的國土嗎？民進黨議員的造謠已經是完全沒有人性、沒有理智。

楊智伃指出，奧步第二步「羞辱選民智商，真以為降智圖卡能騙人？」罷免團體仿照國民黨的文宣方式，製作相反訴求的圖卡，或將「同意」、「不同意」的訴求做互相的調版；她強調，7月26日惡罷時，罷團已經製作造謠、謊言的降智圖卡，經過大失敗後，823還繼續操作，她揶揄說「是不是一開始智商低的就不是你們所謂的臺灣選民？」

國民黨台北市議員柳采葳表示，民進黨第3種奧步就是自導自演，製造衝突，她舉例指出，國民黨南投縣立委游顥服務處主任只是要確定罷團是否有依法申請集會活動，卻被民眾把文宣丟在地上，指控游顥團隊兇罷團，這就是碰瓷，第4個奧步就是對日前病倒送醫的游顥冷嘲熱諷，還拿游顥急診的照片呼籲大家同意罷免，並做人身攻擊，這樣的文宣出來後，還獲得前民進黨立委蔡培慧的公開聲援，這代表民進黨贊同泯滅人性的作法。

柳采葳還說，第5個奧步就是游顥團隊布置了2000塊宣傳布條，結果竟有738塊遭有心人士刻意拆除，並且很巧合的被換上了罷團的布條。

