　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘭城晶英吃烤鴨！她喝到「有渣可樂」吐出小強嚇壞　衛生局回應了

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

蘭城晶英酒店「櫻桃霸王鴨」是許多人到宜蘭旅遊必吃的美食，假日甚至需提前3個月預訂。不過日前卻有網友在社群媒體發文，指她和友人在享用烤鴨料理時，友人喝了一口可樂，察覺有異物，吐出來竟是一隻完整的蟑螂，消息一出引發輿論。對此，宜蘭縣政府衛生局回應，已派員前往稽查，經了解餐具已清洗乾凈，用餐區及製備區的衛生管理也符合規定，並責令業者應落實自主管理。

蘭城晶英烤鴨獨創五款吃法　鴨肉握壽司饕客最愛。（圖／黃士原攝）

▲民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（資料照／記者黃士原攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名網友在Threads爆料，指他們在用餐時，和服務員要了冰塊，加完冰塊倒完可樂，女友人喝了一口，疑惑「怎麼有渣」，吐出來竟是隻完整的蟑螂，眾人嚇壞，表示「這鴨吃不了」，不確定蟑螂到底從何而來。

▲▼民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（圖／翻攝自Threads)

▲網友表示，友人喝飲料竟吃到蟑螂。（圖／翻攝自Threads)

由於該文章發出的照片，包含知名櫻桃鴨握壽司，其他網友立即認出這是蘭城晶英酒店的櫻桃霸王鴨，紛紛議論「該店之前就因為蟑螂問題上過新聞了」、「這個給我免單我還是不能開心欸，吃到蟑螂還大隻的…超級噁心…」，甚至有網友說「我們之前去也有蟑螂在桌上跑來跑去」，衛生管理似乎出現問題。

也有疑似員工轉貼群組LINE截圖，在底下留言說「難怪昨天主管突然傳這個，原來苦主在這」，簡訊內容包含指導服務員「工作檯不能放置任何備用冰桶。冰桶上桌前，請確實檢查沒有異物後，再上桌給客人…開餐後，請各區域桌服檢查桌面餐具，確認沒有其他生物」等，蟑螂出處疑似和冰桶有關。

▲▼民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（圖／翻攝自Threads)

▲疑似餐廳員工分享餐廳群組訊息。（圖／翻攝自Threads)

對此，宜蘭縣政府衛生局表示已派員進行相關稽查。稽查時業者表示，已接獲民眾反應用餐時發現病媒之情事，第一時間已積極加強用餐區及製備場所之衛生清潔。經稽查現場後了解餐具已清洗乾凈，且用餐區及製備區之衛生管理尚符合規定；該局已責令業者應落實自主管理，倘若再查有不法之情事，將依相關規定處辦。

宜蘭縣政府衛生局強調，餐飲業者應加強病媒防治，貯放之食品及餐具，應有防塵、防蟲及必要之衛生設施，以確保所供應食品之衛生安全。該局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，將命其限期改正；屆期不改正者，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

▼衛生局前往餐廳稽查。（圖／記者游芳男翻攝)

▲▼民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（圖／記者游芳男翻攝)

▲▼民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（圖／記者游芳男翻攝)

▲▼民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（圖／記者游芳男翻攝)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋芸樺脫口暴雷！劉品言寶寶性別曝光
楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎
醫師娘遺體今解剖　發現體內殘留藥物
快訊／高鐵新世代列車　外觀首曝光
U18中華隊20人名單出爐！7名準職棒球員入列
大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」
川普政府喊入股　台積電今日嚇跌50元史上第8慘
黑幫砸早餐店縱放！竹市警道歉　4項說明曝
王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　「偽媒體人是台灣悲哀」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

竹女高一共18班「文組剩2.5班」！女醫校友驚：時代真的變了

楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎

大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」

高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

紓緩下班課尖峰人潮！機捷將新增A1北車南下+A13機場北上各1班次

酒駕肇事害命「真正終身吊照」！立院初審過關　永不得再考駕照

快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

蘭城晶英吃烤鴨！她喝到「有渣可樂」吐出小強嚇壞　衛生局回應了

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

研究揭2物質導致「不抽菸得肺腺癌」　中研院：全球共通現象

竹女高一共18班「文組剩2.5班」！女醫校友驚：時代真的變了

楊智伃喝掉核料廢水！陳聖文反擊「不是在辦比賽」：喝掉很光榮嗎

大雷雨狂炸！　粉專點名3地「注意劇烈天氣發生」

高鐵新世代列車「N700ST」明年8月抵台　速度感外觀首曝光

紓緩下班課尖峰人潮！機捷將新增A1北車南下+A13機場北上各1班次

酒駕肇事害命「真正終身吊照」！立院初審過關　永不得再考駕照

快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

蘭城晶英吃烤鴨！她喝到「有渣可樂」吐出小強嚇壞　衛生局回應了

韓男手術斷根痛爆！泌尿醫師「100%切斷海綿體」　術後不舉怒提告

催核三同意票！黃國昌寄給黨員信曝　批：已沒有再蹉跎8年的本錢

屈中恆赴北京被當面嗆劣跡藝人　「國光學姐」影后楊麗音震驚發聲

遭民進黨控炒農地增值14倍！　林思銘怒：對潑髒水抹黑不排除提告

香港失業率升至3.7%　創下3年新高

奧迪、上汽首款電動跑旅開賣！4車型、59吋大螢幕折新台幣99.4萬起

FB、IG短影音再升級　Meta AI翻譯支援配音與口型同步

高手一進KTV「先點倒帶、黃昏」　他曝更神點法！全場認證：太真實

到府服務私廚！傳承自流水席世家的台菜文化　融合西餐手法太驚豔

寵妹魔人！徐仁國零用錢「轉帳全轉最高額」　妹妹感動長文讚頌

【有色犬無誤XD】黃金獵犬咬裙子還被現場抓包！

生活熱門新聞

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

全台西北雨！　「下最大」地區曝

拿「不同意罷免」宣傳扇搧風　24萬YTR被青鳥出征

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸7地「防冰雹」

內褲沾血膀胱鏡卻無異常　一脫褲醫師抓出病因

80歲免巴氏量表上路　實際申請數跌破眼鏡

想慢跑「選跑步機or到戶外跑」　一票選它

快訊／雙北國家警報響　18縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

台南「4年沒餐廳摘星」　粉專霸氣喊1句！在地人笑洗版

台南「4年沒餐廳摘星」　粉專霸氣喊1句！在地人笑洗版

2025米其林名單出爐，台南連續4年無餐廳摘星；然而，美食之都的實力依舊不容忽視，共有30間店家獲必比登推介。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就霸氣表示，台南人從不管什麼名單的，而大票在地人也洗版直呼，「好吃的店，無需用星星襯托」、「還是那句老話，台南不需要米其林」。

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

院長妻家境富裕離奇燒死　夫襲胸護師她全力營救

宜蘭冬山右轉車與機車擦撞　21歲女騎士不治

宜蘭冬山右轉車與機車擦撞　21歲女騎士不治

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開　鐵道局今公布數據釐清爭議

高鐵延伸宜蘭環評大會明召開　鐵道局今公布數據釐清爭議

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖

關鍵字：

宜蘭美食蟑螂食安爆料

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

他送國民黨「核料廢水」　藍黨工開瓶怒喝：不要只會作秀啦

川普政府「補貼換入股」　台積電回應來了

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面