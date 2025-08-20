蘭城晶英吃烤鴨！她喝到「有渣可樂」吐出小強嚇壞　衛生局回應了

記者游芳男、郭玗潔／宜蘭報導

蘭城晶英酒店「櫻桃霸王鴨」是許多人到宜蘭旅遊必吃的美食，假日甚至需提前3個月預訂。不過日前卻有網友在社群媒體發文，指她和友人在享用烤鴨料理時，友人喝了一口可樂，察覺有異物，吐出來竟是一隻完整的蟑螂，消息一出引發輿論。對此，宜蘭縣政府衛生局回應，已派員前往稽查，經了解餐具已清洗乾凈，用餐區及製備區的衛生管理也符合規定，並責令業者應落實自主管理。

▲民眾上蘭城晶英酒店吃「櫻桃烤鴨」慘吃到蟑螂。（資料照／記者黃士原攝）

該名網友在Threads爆料，指他們在用餐時，和服務員要了冰塊，加完冰塊倒完可樂，女友人喝了一口，疑惑「怎麼有渣」，吐出來竟是隻完整的蟑螂，眾人嚇壞，表示「這鴨吃不了」，不確定蟑螂到底從何而來。

▲網友表示，友人喝飲料竟吃到蟑螂。（圖／翻攝自Threads)

由於該文章發出的照片，包含知名櫻桃鴨握壽司，其他網友立即認出這是蘭城晶英酒店的櫻桃霸王鴨，紛紛議論「該店之前就因為蟑螂問題上過新聞了」、「這個給我免單我還是不能開心欸，吃到蟑螂還大隻的…超級噁心…」，甚至有網友說「我們之前去也有蟑螂在桌上跑來跑去」，衛生管理似乎出現問題。

也有疑似員工轉貼群組LINE截圖，在底下留言說「難怪昨天主管突然傳這個，原來苦主在這」，簡訊內容包含指導服務員「工作檯不能放置任何備用冰桶。冰桶上桌前，請確實檢查沒有異物後，再上桌給客人…開餐後，請各區域桌服檢查桌面餐具，確認沒有其他生物」等，蟑螂出處疑似和冰桶有關。

▲疑似餐廳員工分享餐廳群組訊息。（圖／翻攝自Threads)

對此，宜蘭縣政府衛生局表示已派員進行相關稽查。稽查時業者表示，已接獲民眾反應用餐時發現病媒之情事，第一時間已積極加強用餐區及製備場所之衛生清潔。經稽查現場後了解餐具已清洗乾凈，且用餐區及製備區之衛生管理尚符合規定；該局已責令業者應落實自主管理，倘若再查有不法之情事，將依相關規定處辦。

宜蘭縣政府衛生局強調，餐飲業者應加強病媒防治，貯放之食品及餐具，應有防塵、防蟲及必要之衛生設施，以確保所供應食品之衛生安全。該局提醒業者，依據食品安全衛生管理法第8條第1項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。違反「食品良好衛生規範準則」規定，將命其限期改正；屆期不改正者，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

▼衛生局前往餐廳稽查。（圖／記者游芳男翻攝)