醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖複驗　火場內部照曝

▲消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

13日在北宜公路墜80公尺深山谷，被救回一命的宜蘭王姓婦人，沒想到3天後命喪火場。檢警17日傍晚相驗，王婦全身嚴重燒燙燒，難以查明死因，20日上午將解剖查明死因，並確認死者體內有無藥物反應。

17日火調人員前王婦住的宜蘭三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍勘驗火場，初步發現焚燒面積不到3坪，起火點是客廳沙發下方，木質布料沙發被燒毀，幾塊磁磚高溫爆裂，但未發現油漬、汽油瓶或打火機等可疑物品，火勢於消防局接獲報案及到場撲滅不到半小時，為何婦人沒有及時逃生？成全身90%嚴重燒燙傷送醫不治，是全案疑點重重之處。

▲王婦駕車墜80公尺深山谷，幸運獲救，未料3天後葬身火窟。（圖／記者游芳男翻攝）

法醫高大成也對此案發表看法，他認為「死亡點是否為起火點」非常關鍵，初步查出燃燒面積僅3坪，若發現火勢一般人很輕易就能逃生，反之若沒逃跑，可能是死者在起火時已陷入昏迷、或不能動彈狀態，另外王婦是死前著火還是死後起火也很關鍵。檢察官17日傍晚會同法醫進行相驗，婦人全身嚴重燒燙燒，難以查明死因，加上諸多疑點尚待釐清，20日上午將解剖查明死因，並確認死者體內有無藥物反應。

王女丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長（67歲），該院主要收容身心科病人，而王女並無身心科就醫紀錄。