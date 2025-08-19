　
社會 社會焦點 保障人權

醫院院長夫人墜谷獲救卻離奇燒死！20日解剖複驗　火場內部照曝

▲消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供）

▲消防人員勘驗農舍火場。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

13日在北宜公路墜80公尺深山谷，被救回一命的宜蘭王姓婦人，沒想到3天後命喪火場。檢警17日傍晚相驗，王婦全身嚴重燒燙燒，難以查明死因，20日上午將解剖查明死因，並確認死者體內有無藥物反應。

17日火調人員前王婦住的宜蘭三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍勘驗火場，初步發現焚燒面積不到3坪，起火點是客廳沙發下方，木質布料沙發被燒毀，幾塊磁磚高溫爆裂，但未發現油漬、汽油瓶或打火機等可疑物品，火勢於消防局接獲報案及到場撲滅不到半小時，為何婦人沒有及時逃生？成全身90%嚴重燒燙傷送醫不治，是全案疑點重重之處。

▲▼搜救人員救出受困80公尺深山谷的王姓女駕駛。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲王婦駕車墜80公尺深山谷，幸運獲救，未料3天後葬身火窟。（圖／記者游芳男翻攝）

法醫高大成也對此案發表看法，他認為「死亡點是否為起火點」非常關鍵，初步查出燃燒面積僅3坪，若發現火勢一般人很輕易就能逃生，反之若沒逃跑，可能是死者在起火時已陷入昏迷、或不能動彈狀態，另外王婦是死前著火還是死後起火也很關鍵。檢察官17日傍晚會同法醫進行相驗，婦人全身嚴重燒燙燒，難以查明死因，加上諸多疑點尚待釐清，20日上午將解剖查明死因，並確認死者體內有無藥物反應。

王女丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長（67歲），該院主要收容身心科病人，而王女並無身心科就醫紀錄。

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」

宜蘭北宜公路賓士隧谷緊急求救系統倒車農舍火警一死解剖

