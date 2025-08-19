院長夫人離奇燒死！家境富裕溫柔和善　夫襲胸護理師她全力營救

▲王女人車墜谷被救出，與趕來的丈夫呂男（穿灰上衣）擁抱。（圖／民眾提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭63歲王姓婦人13日開賓士車在北宜公路墜下80公尺深山谷，驚險被救回一命，沒想到3天後，竟在自家農舍因火警當場喪命，死因疑點重重，引發外界關注。王女的67歲呂姓丈夫，是宜蘭員山醫院呂姓院長，案發時他正在庭院割草，他雖衝進一樓客廳將妻子救出但已回天乏術。而呂現在被曝出，2017年6月在宜蘭市某醫院診間內，趁無病患空檔，以歡迎女護理師重返職場為由上前擁抱，遭對方喝斥後竟伸手亂摸對方胸部，還用下體頂向對方大腿內側。

17日火調人員前王女住處的宜蘭三星鄉大洲一路一棟2層樓農舍勘驗火場，初步發現焚燒面積不到3坪，起火點是客廳沙發下方，木質布料沙發被燒毀，幾塊磁磚高溫爆裂，但未發現油漬、汽油瓶或打火機等可疑物品，火勢於消防局接獲報案及到場撲滅不到半小時，為何婦人沒有及時逃生，全身卻是90%嚴重燒燙傷，甚至送醫不治，都讓全案疑點重重。

王女67歲丈夫是宜蘭員山醫院呂姓院長，主要收容身心科病人，而王女並無身心科就醫紀錄，根據法院判決書指出，2017年6月呂男，在宜蘭市某醫院診間內，趁無病患空檔，以歡迎女護士重返職場為由上前擁抱，遭對方喝斥後仍伸手摸其胸部。宜蘭地方法院認定呂男犯強制猥褻罪，考量他與被害人和解並無前科，判處有期徒刑8月，緩刑3年。

據了解，王女家境富裕，性格和善，長期包辦家中大小事務，對丈夫悉心照料，丈夫8年前捲入猥褻官司時，王女更是全力奔走協商，安排辯護律師並爭取原告諒解，透過賠償達成和解，讓丈夫獲判緩刑3年，免於牢獄之災。