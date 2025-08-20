　
生活

廂型車「清境→武嶺」一路撒冥紙！車主還原真相：會接受處分

有網友直擊，一輛廂型車一路撒冥紙。（翻攝自臉書）

▲廂型車在合歡山公路沿途撒冥紙。（翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

誇張！有網友昨日上午直擊，一輛廂型車沿著合歡山台14甲線行駛，從車上沿途撒紙錢，並將該影像po在臉書社團，意外釣出車主，無奈稱勸阻乘客無果，會接受處分。對此，太管處也做出說明了。

一名網友在臉書社團「登山借問站」貼文指出，19日8時許一輛廂型車從清境開到武嶺，卻是一路灑紙錢，「至少丟出了上百張，整路都是還有一些已掉到山波下。」該名網友也在文中直指，若相關單位要開罰，可以提供一整路的行車記錄器。

該篇貼文釣出車主留言道歉，「抱歉！我已跟車上乘客勸阻不要再丟！也不會再讓這事發生。檢舉開罰我們都會接受處份！」同時也向造成大家的困擾與環境汙染，再次向大家道歉。獲得其他人的同情，並提醒未來可以跟乘客約法三章，否則直接載去派出所。

其他人也紛紛指出，「現在引路錢的習俗，不是都改成鮮花花瓣了」、「請它以後別再上山汙染環境」'「有事嗎？怕就別上山」、「載到這種講不聽的就不要載了，趕他們下車，不然直接載去派出所」、「直接檢舉就對了」、「9彎18拐也沒這樣了」。

▲網友貼文呼籲不要污染環境。（翻攝自臉書）

▲網友貼文呼籲不要污染環境。（翻攝自臉書）

據《自由時報》報導，太魯閣國家公園管理處（簡稱太管處）今（20日）表示，已請保七總隊第九大隊協助查處，如經查證屬實，將依違反太魯閣國家公園區域內公告禁止事項處以1,500元罰鍰，並將蒐證移請南投縣政府依據廢棄物清理法裁處。

太管處呼籲，高山地區並非合宜的祭祀地點，且冥紙隨風飄散，容易汙染河川及生態環境，甚至危及珍貴動植物棲地；若於山區焚燒，更可能引起森林火災，部分偏僻或險峻地區清潔困難，垃圾長期累積對環境會造成不可逆的傷害。


08/19 全台詐欺最新數據

