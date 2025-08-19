《天堂》外掛工程師淪詐團首腦！　股市禿鷹帶他走歪路

▲被稱為「天才工程師」的黃鶴樓（中）因債務問題，淪為犯罪集團首腦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

天才工程師淪為犯罪集團首腦！刑事警察局與美國合作，破獲以男子黃鶴樓為首的工程師犯罪集團，警方調查，他們協助詐騙集團架設、維護超過700個詐騙網站，不法獲利逾億元。本刊調查，姓名與古代詩詞一樣的黃鶴樓，雖然是歷史系畢業，但卻自學程式設計，後來因為開發線上遊戲《天堂》的外掛程式爆紅，還開了公司，最後卻因為向錢莊借錢、捲入金融犯罪，債台高築，天才工程師為了還債，鋌而走險，最後走上不歸路！

知情人士Ａ先生向本刊透露，因為詐騙猖獗，警政署的反詐系統特別針對詐騙平台進行「網域封鎖」，促使詐騙集團積極「搬運」網站，以便金蟬脫殼之後，另起爐灶，網站搬運也因此成為一門新興的生意。

▲黃鶴樓替詐騙集團架設、維護詐騙網站（圖），不法獲利逾億元。

▲犯罪集團首腦名字很特別，跟古詩詞提到的建築物黃鶴樓（圖）一模一樣。

當詐騙集團發現網站遭檢舉、查封後，向黃鶴樓團隊求助，團隊就會派出工程師協助重新架設網站、轉移伺服器、調整DNS設定，1個網站收取1萬元服務費，黃團隊平均1天至少搬運10個網站，日收超過10萬元，加上網頁維護與升級費用，月入破千萬元，因黃鶴樓集團人脈廣、技術好，越來越壯大，成為詐騙集團最仰賴的技術團隊。

▲警方荷槍實彈，對黃鶴樓集團的犯罪據點進行攻堅、搜索。

▲警方在黃鶴樓及共犯的工作室和住處，查扣大批贓款、手機及電腦。

Ａ先生也指出，黃鶴樓最有名的，是為知名線上遊戲《天堂》撰寫了多款外掛練功程式，造福了相當多的玩家，還被玩家們稱為大神，更讓他賺進了人生的第一桶金。後來他開公司開發出幾款遊戲，雖然獲得玩家極高的評價，但他因不懂如何包裝、行銷，加上智慧手機興起，手遊成為市場新藍海，超越線上遊戲，他的產品叫好不叫座，收益不如預期。結果，黃鶴樓因苦缺資金而債台高築，因緣際會下結識股市禿鷹陳建良，最終鋌而走險，走上犯罪道路。



