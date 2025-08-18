　
當「竹科小孩」很幸福？在地工程師曝殘酷現實：錢多不代表快樂

有女網友發文表示，當竹科家庭的小孩會很幸福。一名男網友就出面吐真心話。（示意圖，pexels）

▲有女網友發文表示，當竹科家庭的小孩會很幸福，不過一名男網友出面吐槽。（示意圖，pexels）

圖文／鏡週刊

生活在富裕家庭、不必為錢煩惱，過著衣食無缺的生活是不少人所嚮往的。就有網友發文分享自身看法，認為當竹科工程師的小孩會滿幸福的，畢竟父母收入穩定，生活品質自然不錯，最重要的是爸媽本身就是高知識份子，課業上若有不懂的可直接詢問。貼文發出後，就有從小生活在新竹、爸媽都是工程師的網友回應，透露他的真實生活，「雖然不會為了錢煩惱，但也沒有到真的很快樂。」

一名女網友日前在Dcard上發文，認為「當竹科工程師的小孩蠻幸福的」，她在內文提到，從小生活在相對富裕的家庭，爸媽多半是科技業工程師，收入穩定生活品質自然不錯，該有的東西樣樣不缺，還能定期出國旅遊、補習才藝、參加各種營隊，童年真的過得很豐富。

原po指出，最重要的是爸媽本身就是高知識份子，不管是理科還是語文方面，只要課業上有任何不懂的地方，回家問爸媽幾乎都能得到解答，不用額外請家教，父母也會幫小孩規劃未來，「從小就被精準培養，輸在起跑點這件事，對竹科小孩來說根本不太存在。」原po也說，當然壓力也許會比一般小孩大一些，但如果只是單純談生活環境與資源，她認為，身為竹科小孩真的是幸運的一群。

貼文發出後引起熱議，就有一名男網友跳出來回應，表示自己是土生土長的新竹人，「聖家幼稚園、關東國小、光武國中、新竹高中、交通大學畢業，求學到工作都在新竹。」而且父母都在台積電工作，「應該有資格說幾句話吧」。

一名在新竹土生土長的男網友，分享自己從小的生活。（翻攝自Dcard）

▲在新竹土生土長的男網友，分享自己從小的生活。（翻攝自Dcard）

男網友接著分享，「現實是大部分的小孩不是自卑就是脾氣暴躁。大多數的家長都會把脾氣帶回家裡，所以成長起來其實蠻不快樂的，而且長大後跟家人感情都不會太好。」

他指出，家裡雖然有錢，但家人都覺得讀書很重要，物質需求的滿足要靠成績來獲取，「成績不好的話大概就只能玩課本了。」至於原po提到課業不會可以問父母，男網友則表示，根本不會想請教父母，「因為他們都覺得很簡單，『這你怎麼都不會』，問了被罵老半天，但你還是聽不懂。」最後，他道出現實，「雖然不會為了錢煩惱，但也沒有到真的很快樂。」

也有當了父母的網友分享，「我是新竹小孩，竹女、交大、竹科，結婚生子繼續留在新竹。有了小孩只希望他們快樂成長，但雙薪夫妻常加班無法陪伴小孩，只好把小孩放幼兒園延托，上國小之後安親班繼續延托，週休假日只想補眠，只能利用小孩寒暑假帶出國，算是彌補長年缺失的陪伴。這樣成長的小孩快樂嗎？我真的不知道⋯⋯。」


