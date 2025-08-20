　
地方 地方焦點

孩子關心公共事務　台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事

▲台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東學童拜訪縣長暢談家鄉大小事。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「縣長下班後最喜歡做什麼？」一句天真的提問，拉近了縣長與學童的距離。台東縣知本、溫泉、美和、豐榮國小及愛兒堡補習班23位師生，20日走進台東縣政府，透過1999專線爭取到與縣長饒慶鈴面對面交流的機會，近距離了解縣長的工作與縣府的運作，讓學習不只停留在課本，也延伸到公共事務的現場。

活動中，孩子們踴躍發問，從縣長的日常生活聊到家鄉產業發展，特別是知本地區重要的鳳梨釋迦議題。學童林靖閔因家中務農，對外銷現況格外關心，一連拋出多個問題。饒慶鈴縣長也耐心回應，說明縣府正努力提升果品品質、建立分級包裝標準，並積極突破外銷困境。她同時分享了從事縣政以來的挑戰與感動，強調最大的成就感來自教育、照顧及基礎建設帶來的實質改善。

現場笑聲不斷，孩子們逐漸理解「縣長」不只是電視上的角色，而是一位每天努力為縣民服務的人。饒慶鈴也鼓勵孩子們未來可以參加兒少諮詢代表，18歲後更能爭取成為青年委員，親身投入公共事務，服務家鄉。

縣府教育處長蔡美瑤表示，這樣的活動不僅讓孩子走出教室，也在互動中培養了表達能力與民主素養，是一堂寶貴的公民教育課。

