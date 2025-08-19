親身感受南島造船工藝　《跨島嶼南島船造船培訓》課程開放旁聽

▲《跨島嶼南島船造船培訓》課程開放旁聽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣原住民族部落大學將於8月底至9月底，在卑南鄉杉原灣海洋學習基地舉辦《跨島嶼南島船造船培訓》課程。活動除學員實作訓練外，亦規劃五場次開放社區民眾與學校師生預約旁聽，讓更多人能近距離認識南島造船文化。

縣府表示，此次培訓課程不同於一般靜態展示，而是透過現場觀摩，讓參與者直接感受南島民族的傳統工法與團隊合作精神。課程內容涵蓋船體結構打磨、木材處理與傳統技藝應用，觀摩者可實地見證學員如何在戶外作業中逐步完成船隻建造，體驗海洋文化與工藝傳承的過程。

縣府原民處指出，五場次旁聽活動均安排於週六上午10時至11時，時間分別為8月23日、30日，以及9月6日、13日與27日，每場次限額15人。因應施工與安全考量，參觀將採「團進團出」方式進行。

活動地點位於杉原灣海水浴場的海洋學習基地，報名方式採電話與電子郵件雙軌制，即日起開放登記。民眾可透過(02)2911-6738、0963-533076與蔡先生聯繫，或Email至thomas786092@gmail.com

報名參加。

縣府強調，南島造船文化承載著歷史記憶與族群智慧，此次旁聽活動不僅是文化體驗，也是認識台東海洋特色的難得機會。