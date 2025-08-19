避免長照悲歌　創世基金會擴大服務...助台東年長獨居者

▲邱先生，本身是漸凍人患者，仍悉心照顧72歲中風且患有中重度失智的父親。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

聯合國大會將8月19日訂定為世界人道主義日，呼籲全球重視人道主義和人道工作者的安全。台灣今年邁入超高齡社會，老年人口超過20%，政府推估有長照近90萬人。創世服務统計發現，到宅個案中，重度臥床老人占3成，老老照顧比例高達2成。

因應社會需求增加並發揮人道主義精神，創世基金會擴大服務對象和範圍，盼避免長照悲歌發生。

台東縣的邱先生，本身是漸凍人患者，即使每天都要與身體的不適奮戰，仍悉心照顧72歲中風且患有中重度失智的父親，從不喊累。父子感情深厚，他不捨將爸爸交託給別人，倆人相依為命。然日常的照顧瑣事，如身體清潔、更換尿布、張羅家中大小事等，對他們而言都是極大的挑戰。創世台東院每月提供免費到宅服務，由護理師指導原床泡澡與照護技巧，不僅減輕照顧壓力，也為父子帶來最溫暖的支持。

創世基金會自1986年成立至今，以「維護人道，尊重生命」精神，陸續於全台設立17家清寒植物人安養院、3處分會，秉持「救一個植物人 等於救一個家庭」理念，推行安養及到植物人宅的雙軌服務，已照顧近1萬8 千個家庭，其中安養對象中高達85%為最弱勢的低收、中低收入戶。為因應社會需求日增，自去（2024）年起擴大服務，除服務清寒植物人、近似植物人、重度臥床失智症者，及有護理需求的臥床老人，擴大至高負荷家庭，全年照顧4，229人，服務達357,899人次，到宅較前年成長20%。今年也開辦金門、澎湖地區離島服務，積極維護弱勢的生存權及照顧權。

照顧是一場長期抗戰，照顧者面臨龐大的經濟與照護壓力，長期苦撐下容易發生憾事。為避免長照悲歌持續上演，創世邀請社會大眾一同攜手建構綿密的安全防護網，守護照顧者與被照顧者的尊嚴與安全。每月定期定額1650元，支持植物人一日安養經費，1650 讓愛一路有您。愛心專線：（089）220848 分機9，劃撥帳號：50173235，戶名：

創世基金會，備註：心願小組。