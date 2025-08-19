鹿野高台空氣品質維護區7月起加嚴管制　強化柴油車排放管理

▲台東鹿野高台空氣品質維護區7月起加嚴管制。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣政府宣布，自114年7月1日起，鹿野高台空氣品質維護區將實施更嚴格的車輛管制措施。新增管制對象包含4期柴油車輛，以及出廠滿3年以上的柴油大客車。進入維護區的車輛必須符合下列任一條件：持有縣市環保機關核發的有效自主管理標章、台東縣環保局核發的空氣品質淨區標章，或具一年內排煙檢驗合格紀錄。若違規進入，將依規定處以500元至6萬元罰鍰，並可按次裁罰。

縣府指出，鹿野高台是台東重要的觀光熱區，每年吸引大量國內外旅客。此次加嚴管制是為兼顧環境保護與觀光永續發展，並呼籲柴油車主定期檢驗車輛，確保排放符合法規標準，降低污染排放，營造健康宜居的生活環境。

台東縣環保局表示，鹿野高台空氣品質維護區自111年7月劃設以來，已設置車牌辨識系統全天候監測。根據統計，進入維護區的新期別車輛占比已由62.4%提升至88%，符合管制條件的車輛比例也由61.2%增至96.9%，顯示管制政策具體改善了車輛污染排放情況。在縣府後續的滿意度調查中，也獲得多數車主支持。

此外，環保局今年於鹿野地區規劃5場「空氣品質維護區檢測服務」，目前已完成4場，共檢測柴油車114輛，合格率達100%，並協助車主取得自主管理標章。最後一場將於10月14日舉行，鼓勵車主把握機會參加。

環保局強調，此次管制並非懲罰，而是為保障民眾健康。柴油車主若能定期維護保養車輛，不僅能降低罰鍰風險，也有助延長車輛壽命，並共同守護台東的清新空氣。