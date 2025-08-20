　
習近平下令「2027年前具奪台能力」　美軍司令：中國加速發展核武

▲▼中共總書記習近平。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平下令要求軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國除了傳統軍事火力迅速擴張外，近年來也大幅增加核武庫存與能力，引起美方高度關注。美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令科頓（Anthony Cotton）直言，中國國家主席習近平下令要求軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力，正推動北京加速建構能從陸、海、空發射的核武力量。

根據《路透社》報導，科頓在今年3月向國會表示，中國領導人習近平下達的指令，要中國軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力，而這項指令正推動中國發展能從陸、海、空發射的核武庫。

▲▼中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

▲中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）

中國雖在2023年國防政策文件中再次重申，北京在任何情況下都不會首先使用核武；這項所謂的「不首先使用」（no first use）政策，也包含不會對沒有核武的國家使用或威脅使用核武。

然而，美國五角大廈（Pentagon）在其年度《中國軍力報告》中指出，儘管中國公開的立場如此，但其戰略很可能包含在某些情況下「先行使用」的可能性，例如當常規攻擊威脅到中國的核武部隊存續、指揮控制系統，或造成接近核打擊效果的情況。

報告也提到，北京可能在台灣戰事若導致常規軍事失敗、而嚴重威脅中共政權存亡時，考慮率先使用核武。

對此，北京國防部強調，中方堅持「自衛性核戰略」，並反對外界「炒作中國核威脅」以誤導國際社會，聲稱「核戰爭沒有贏家，也不應該被發動」。

不過，根據《原子科學家公報》的統計，中國核武庫正在以全球最快速度擴張，目前已累積約600枚核彈頭，並正在建設約350個新飛彈發射井及多個道路機動發射器基地。

估算顯示，解放軍擁有約712具陸基飛彈發射器，其中462具可搭載能打擊美國本土的飛彈。雖然部分發射器屬於短程飛彈，主要鎖定區域目標且未配置核彈頭，但美方研判，北京仍計畫快速擴張核戰力。

五角大廈推估，到2030年，解放軍核武庫將突破1000枚實戰彈頭，涵蓋從低當量精準打擊武器到百萬噸級威力的洲際彈道飛彈，成為與美俄並列的重要核武強權。

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

中國核武習近平解放軍美國台美關係美中台北美要聞軍武大陸軍武國際軍武

