習近平下令「2027年前具奪台能力」　美軍司令：中國加速發展核武

▲中國國家主席習近平下令要求軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國除了傳統軍事火力迅速擴張外，近年來也大幅增加核武庫存與能力，引起美方高度關注。美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令科頓（Anthony Cotton）直言，中國國家主席習近平下令要求軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力，正推動北京加速建構能從陸、海、空發射的核武力量。

根據《路透社》報導，科頓在今年3月向國會表示，中國領導人習近平下達的指令，要中國軍隊在2027年前具備奪取台灣的能力，而這項指令正推動中國發展能從陸、海、空發射的核武庫。

▲中國094型晉級核潛艦。（圖／路透）



中國雖在2023年國防政策文件中再次重申，北京在任何情況下都不會首先使用核武；這項所謂的「不首先使用」（no first use）政策，也包含不會對沒有核武的國家使用或威脅使用核武。

然而，美國五角大廈（Pentagon）在其年度《中國軍力報告》中指出，儘管中國公開的立場如此，但其戰略很可能包含在某些情況下「先行使用」的可能性，例如當常規攻擊威脅到中國的核武部隊存續、指揮控制系統，或造成接近核打擊效果的情況。

報告也提到，北京可能在台灣戰事若導致常規軍事失敗、而嚴重威脅中共政權存亡時，考慮率先使用核武。

對此，北京國防部強調，中方堅持「自衛性核戰略」，並反對外界「炒作中國核威脅」以誤導國際社會，聲稱「核戰爭沒有贏家，也不應該被發動」。

不過，根據《原子科學家公報》的統計，中國核武庫正在以全球最快速度擴張，目前已累積約600枚核彈頭，並正在建設約350個新飛彈發射井及多個道路機動發射器基地。

估算顯示，解放軍擁有約712具陸基飛彈發射器，其中462具可搭載能打擊美國本土的飛彈。雖然部分發射器屬於短程飛彈，主要鎖定區域目標且未配置核彈頭，但美方研判，北京仍計畫快速擴張核戰力。

五角大廈推估，到2030年，解放軍核武庫將突破1000枚實戰彈頭，涵蓋從低當量精準打擊武器到百萬噸級威力的洲際彈道飛彈，成為與美俄並列的重要核武強權。