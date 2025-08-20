俄烏雙邊會談有望？　白宮證實：普丁答應見澤倫斯基

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美俄峰會落幕後，和平進程再現新進展。白宮發言人19日宣布，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經同意與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行雙邊會談，必要時，美國總統川普也將加入，舉行三方峰會。

根據《福斯新聞》報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在記者會上表示，「川普總統（Donald Trump）與普丁總統通了電話，他同意進入和平進程的下一階段，也就是與澤倫斯基總統會晤，之後如果需要，還會舉行普丁、澤倫斯基與川普三人的三方會談。」

▲美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）（圖／達志影像／美聯社）



李威特強調，美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）以及特使魏科夫（Steve Witkoff）正與俄烏兩國密切協調，「我可以向你們保證，美國政府和川普政府正與俄羅斯和烏克蘭合作，推動這場雙邊會談在此刻發生。」

這項宣布，緊接著澤倫斯基與多位歐洲領袖18日赴白宮商討會後而來。芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）形容，「過去兩週和平進程的突破超過了過去三年半。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），還有英國、法國、德國及義大利領導人也一致肯定川普在談判中的角色。

然而，普丁則在與川普的聯合記者會上，重申他過去多年來的說法，若非川普在2020年選舉落敗，俄羅斯根本不會入侵烏克蘭，「我可以證實這一點。」

這番言論引發外界關注，媒體質疑川普是否已規劃2028年之後的安全保障。李威特回應，川普理解長期安全承諾的重要性，並已在與歐洲及北約領袖會談中討論相關方向。