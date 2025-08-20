為中國市場特製！傳輝達推新AI晶片　性能超越H20

▲輝達擬為中國特製新晶片。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

輝達計畫為中國市場推出一款基於最新Blackwell架構的AI晶片，暫定名為「B30A」。這款新晶片被認為性能將超越目前在中國獲准銷售的H20晶片，並成為針對監管限制下的「特供版本」。不過，華府對中國獲取先進AI技術仍抱持高度疑慮，是否批准B30A進入市場，存在不確定性。

消息人士指出，B30A將採用單晶片（single-die）設計，其原始運算能力僅約輝達旗艦產品B300的一半。相比之下，B300使用的是更為複雜的雙晶片（dual-die）架構。儘管性能有所縮減，B30A仍將搭載高頻寬記憶體（HBM）與NVLink技術，支援處理器間的高速資料傳輸，與H20晶片的功能相似，但在架構上已超越後者。

H20晶片目前仍基於舊的Hopper架構，在中國市場銷售受到限制。由於近期H20被質疑存在「後門」風險，中國官方態度保留；外界解讀，輝達此舉或意在安撫中國市場需求，同時符合美國監管的框架要求。

熟悉內情的消息人士透露，輝達最快將在下個月向中國客戶提供B30A樣品，以便進行測試與驗證。這一動作表明，儘管最終能否獲得批准仍未可知，但輝達正加速布局中國AI市場。

針對相關報導，輝達回應聲明表示，公司正「評估多種產品，以納入發展路線圖」，並強調所有推出的產品都需獲得官方完全批准，且僅用於「有益的商業用途」。另一方面，美國商務部對此暫未回應。