國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府收緊移民政策　「反美言論」納入居留權審核

▲川普收緊移民政策。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普收緊移民政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普政府19日宣布，在審核申請人是否具備美國居留權時，將納入審查其是否抱持「反美」（anti-American）觀點，包括社群媒體上的相關言論。

根據法新社報導，美國國籍暨移民局（USCIS）表示，這項政策擴大了對申請人社群媒體貼文的審查範圍。USCIS發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）在聲明中指出，「美國的福利不應提供給那些蔑視這個國家、宣揚反美意識形態的人。在美國生活和工作的移民福利始終是一種特權，而非權利。」

美國1952年制定的「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act）對「反美主義」已有明確定義，當時主要鎖定共產主義者。但川普政府近來積極採取行動，拒發或撤銷被認為與美國外交政策利益相悖者的短期簽證，尤其在與以色列相關的議題上更為嚴格。

最新公布的移民審核指引也特別提及，當局將檢視申請人是否「宣揚反猶太（anti-Semitic）意識形態」。川普政府指控，部分大學與學生針對以色列在加薩走廊（Gaza Strip）發動攻勢所發起的抗議活動，具有反猶太傾向；不過許多抗議者否認這類說法。

美國國務院18日則表示，自國務卿盧比歐（Marco Rubio）今年1月上任以來，已經撤銷6000張學生簽證，反映出川普政府在移民政策上的收緊趨勢。

