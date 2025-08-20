　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國政府考慮進一步擴大「補貼換股權」的政策，將其延伸至更多在美國建廠的晶片製造商。據外媒20日引述兩名知情人士消息指出，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正研究，是否讓聯邦政府入股那些依《晶片法案》獲得資助的企業。

此前，華府已計畫在對英特爾（Intel）提供現金補助的同時，換取部分股權，確保政府在資金投入下也能獲得實質回報。如今，盧特尼克正在探討如何將這一模式複製到其他業者，包括美光科技（Micron Technology）、台積電（TSMC）以及三星（Samsung）等，同樣透過《晶片法案》取得資金支持的公司。

一名白宮官員及另一位知情人士透露，目前多數《晶片法案》撥款尚未正式到位，因此此舉仍在評估階段，但若推動成形，將代表美國政府不僅是資助者，同時也將成為股東。這可能為美國半導體產業政策帶來新局面，使政府在供應鏈安全、技術發展上掌握更多影響力。

外界認為，此舉除了讓華府加強對產業的掌控外，也能在美中科技競爭的背景下，確保美國納稅人的投資有具體回報。倘若「補貼換股權」模式擴展成功，未來可能成為美國科技產業政策的新常態。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
