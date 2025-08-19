丹娜絲災後復原量大　黃偉哲：防救災加班費全數核給

▲台南市長黃偉哲主持重建進度會議，宣布防救災加班費全數核給。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市連續受到丹娜絲颱風及0728、0802豪雨侵襲，造成市區多處災情，第一線公務員日夜輪班防救災與災後復原，工作量大、幾乎「忙翻」，市長黃偉哲於19日「重建工作進度報告第20次會議」宣布，為體恤同仁辛勞，防救災加班費將不受「3個月240小時」限制，將依實全數核給。

黃偉哲表示，災害發生時，政府就是市民最重要的後盾，防救災工作講求時效，公務同仁不僅要勘查災情、即時通報，還需協調各項救援及災後復原，許多人連續加班，犧牲休息，展現高度使命感。市府已責成人事處加速彙整加班時數，並依公務人員保障法及相關規定，給予同仁應有的加班補償。

市府人事處指出，本次因應丹娜絲颱風及0728、0802豪雨救災，加班費將全數發給，不受專案加班限制，結算至8月底，以實質慰勞同仁。



截至8月18日，南市府統計，全市屋損家園復原慰助金受理36421件，已核撥21126件，金額約5億4064萬4000元；安遷救助受理1238件，已核撥555人，金額1110萬元；農損申辦件數22119件。清運廢棄物方面，動員20306人次，清理29000公噸廢棄物及2637.52公噸石綿。