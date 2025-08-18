台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

▲台南市長黃偉哲出席公益餐會，感謝饗賓集團長期投入社會關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府社會局18日攜手饗賓集團舉辦「饗溫馨食幸福」公益餐會，邀請100名弱勢家庭成員齊聚饗食天堂西門店享用美食。市長黃偉哲、社會局長郭乃文親自出席，並特別準備「幸福留言牆」，讓家庭在象徵家的許願紙上寫下心中對家的溫度與感謝，將這些文字串起一段段故事，堆疊成溫馨又充滿力量的幸福牆。

受邀的小林阿嬤（化名）說，平日家中省吃儉用，幾乎不可能帶孫子們到餐廳用餐，這次透過社工邀請終於圓夢，雖然兒子因工作無法到場，但看到兩個孫子吃得開心、笑得燦爛，她覺得一切都值得。

黃偉哲表示，饗賓集團長期投入公益，自2024年起推動「翻轉孩子未來，饗和你來關愛」行動，關懷弱勢家庭與兒童需求。這次不僅與市府攜手辦餐會，更在丹娜絲颱風重創台南後，立即捐款10萬元、提供暖心餐盒給災民及救災人員，並承諾加大採購台南農產品，協助農民減少損失，展現企業社會責任的典範。

社會局長郭乃文指出，本次餐會邀請的家庭，多為局內長期關懷對象。市府也透過公益彩券盈餘分配基金，推動脫貧自立計畫，包括獎助學金、專長培力補助、青年職涯導航、暑期工讀及就業獎勵補助等，協助家庭成員逐步累積知識、技能與資產，從根本擺脫貧窮循環。

社會局呼籲，凡設籍台南的低收入戶、中低收入戶家庭，若想了解「脫貧自立計畫」，可洽社會救助科（06-2995686、06-6334941）或各區社會福利服務中心的脫貧計畫社工。