琥珀東福捐460萬高規格救護車　黃偉哲：共同守護市民健康

▲琥珀東福捐贈高規格救護車，市長黃偉哲代表致贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

琥珀東福貿易有限公司展現企業回饋社會的愛心，19日下午捐贈一輛總價值約460萬元的高規格救護車給台南市政府，捐贈儀式於永華市政中心舉行，市長黃偉哲親自回贈感謝狀，並指出該救護車將配置於玉井消防分隊，強化山區及偏遠地區的急救能量。

黃偉哲市長表示，這輛救護車不僅有標準救護設備，更配備氣動式自動甦醒器、骨針血管穿刺系統、電子影像喉頭鏡、紅外線血管影像儀等多項先進醫療器材，大幅提升緊急救護效能。他特別感謝創辦人梁晴雁（琥珀太太）的公益心，期盼更多企業投入公益，一同守護市民安全。

琥珀東福創辦人梁晴雁分享，長期看到各地救護車上印有「捐贈」標示，深受感動，因此立下心願要回饋社會。如今能夠實現，感到十分欣慰，也希望藉此拋磚引玉，鼓勵更多企業加入公益行列，守護市民健康。

消防局長李明峯指出，這輛救護車將立即投入勤務，協助玉井地區緊急救護反應更迅速、醫療品質更精進，對提升整體醫療韌性有重要意義。市府也會持續在硬體設備與政策規劃上精進，為市民打造更安全、更有溫度的城市。

市府強調，此次捐贈不僅提供玉井地區即時高品質的救護資源，也再次展現企業回饋社會、守護市民健康的決心，未來市府將攜手更多民間力量，共同營造安心宜居的城市。