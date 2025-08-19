台南推無障礙生活　黃偉哲：跨局處合作打造「友善台南」

▲黃偉哲市長強調無障礙政策須跨局處合作，讓身心障礙市民享有平等參與權利。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓身心障礙市民在生活中能享有平等參與權利，台南市持續推動無障礙環境建設與服務，社會局19日於市政會議以「打造無障礙生活，從每一步改變開始」為題，報告相關成果與未來策略，市長黃偉哲特別指示市府團隊，應透過跨局處合作，逐步落實「無障礙台南」的目標。

黃偉哲市長表示，營造無障礙生活是國家責任，也是每一位世界公民應該努力的方向。雖然社會局是主責單位，但光靠一局之力不夠，仍須各局處共同努力。他舉例，日前公布的風災後輔具維修計畫，就是透過跨單位協作，讓身心障礙者能更自在行動，提升生活便利。

黃偉哲強調，推動無障礙政策不僅是硬體改善，更要涵蓋文化、藝術、自然體驗與志願服務等面向，讓身心障礙者能在多元領域獲得全面照顧與社會參與機會。

社會局指出，台南市已依《身心障礙者權利保障法》及《身心障礙者權利公約施行法》規劃跨局處合作機制，包括「身心障礙者權益保障推動小組」、「無障礙檢視工作小組」及「障礙團體聯繫會報」，以整合各局處資源，加速回應民眾需求。

截至目前，列管的 64 件無障礙改善案中已有 44 件完成，包含改善人行道高低落差、公共運輸搭乘便利及停車繳費障礙等問題；同時體育局推出「無障礙運動地圖」、文化局提供「手語導覽服務」與「易讀工作坊」，逐步建構友善支持網絡。

不過，社會局也坦言，台南因歷史街區與老屋比例高，改善難度較其他城市大，再加上中央補助款考核壓力，挑戰仍多。未來將透過示範標竿計畫、跨局處合作與公私協力，推動「無障礙餐廳、商圈、運動場館與藝文旅遊空間」，並建置「台南特色無障礙地圖」，讓市民與遊客都能共享便利與平權生活。