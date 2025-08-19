台南北區成德里立體停車場啟用　黃偉哲：多功能設施回應市民多元需求

▲台南市長黃偉哲主持北區成德里立體停車場啟用典禮，與貴賓共同剪綵，見證地方建設成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動停車設施建設，已獲中央補助興建13座立體停車場，其中位於北區重要住宅與商業發展核心的北區成德里立體停車場，19日由市長黃偉哲主持啟用典禮，正式對外啟用，該場除提供216席汽車格與33席機車格外，並同步設置成德里活動中心與托嬰中心，全面滿足市民多元需求。

黃偉哲表示，北區成德里立體停車場與里活動中心是當地居民引項期盼的重要建設，也是展現市府積極回應民眾停車需求的具體表現。該停車場位於市區精華地段，由原有的平面設施升級為多功能立體停車場，共設置216席汽車格與33席機車格，將優先滿足在地里民需求，提供專屬停車優惠。

黃偉哲指出，成德里立體停車場不僅改善當地停車困境，更同步整合多元社區功能，場內設有里活動中心，提供居民休閒交誼與活動空間；另規劃的托嬰中心則由社會局進駐裝修中，完成後將提供完善的嬰幼兒收托服務。

黃偉哲市長強調，隨著北區大型商場與百貨即將啟用，市府加速啟用成德里立體停車場，以提前因應即將到來的交通需求，紓解停車壓力。未來市府將持續規劃、積極推動更多功能停車設施，提供市民更加完善、高品質的公共服務。

交通局長王銘德表示，北區成德里立體停車場為本市第六座啟用的前瞻立體停車場，鄰近花園夜市等熱門景點，工程經費2.58億元，中央補助經費約0.81億元、地方自籌1.77億元，於112年2月開工，114年3月竣工。今日辦理完成啓用典禮後，下午1時起正式收費營運，並結合多目標使用，多方位滿足市民公共設施服務需求。

交通局指出，停車場以綠色外觀及植栽點綴，與南側陽光公園相呼應，活動中心及托嬰中心則設置於南側臨接公園，讓民眾能同時享用公園之景觀及設施，使用上更為舒適。目前停車場已由委外經營廠商導入智慧停車管理系統，有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，提升停車場使用效益與服務品質，歡迎民眾多加利用。

今日啟用典禮，立委陳亭妃、林俊憲，市議員許至椿、沈震東、陳怡珍、蔡宗豪均親自出席，表達對地方建設的重視與支持；立委謝龍介、王定宇亦由服務處代表到場致意，與民眾一同見證停車場暨活動中心啟用的重要時刻。