　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國外長王毅8月15日在瀾湄合作外長會議後聲稱「《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。外交部長林佳龍回應，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。但說法引起中國再次跳腳。對此，外交部發言人蕭光偉今（19日）表示，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋及財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬進行業務簡報。

媒體詢問，外交部長林佳龍強調「舊金山合約」未將台灣交給中華人民共和國，引起中方反彈斥謬論。蕭光偉表示，首先，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的。當前的印太地區地緣政治面臨了嚴峻挑戰，特別是近年中國屢屢挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，嚴重破壞民主、法治、人權、自由甚至是公平貿易，這也讓國際社會有所警覺，有越來越多國家以派遣軍艦通過台海等實際行動，強調台灣海峽是國際水域，展現對印太區域安全穩定的重視。

而面對中國長期在國際場合對台灣施壓，蕭光偉強調，包括制定所謂的《反分裂國家法》、「懲獨22條」等法律戰工具，同時更不當扭曲聯大第2758號決議，企圖將該決議作為武力犯台、打壓台灣國際參與的工具，並據此聲稱「台灣是中國的一部分」及「台海是中國內海」等錯誤主張。中方的主張明顯與事實及民主價值相互違背，也有許多國家的議會或行政部門挺身而出，明確反對中國的錯誤銓釋。

蕭光偉說，外交部長林佳龍在前幾天已經清楚駁斥中國外長王毅扭曲二戰史實等謬論。台灣屬於中華民國也無庸置疑。事實上，二戰結束後，具國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

蕭光偉指出，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，中華民國政府的中央行政、立法代表都是由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。此後中華民國台灣歷經了三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。呼籲北京當局應該務實理性體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行相互尊重與平等對話，才能改善兩岸關係。同時，我國也會和民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，共同面對威權主義的挑戰，守護共享的價值，以及以規則為基礎的國際秩序。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 2 4328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

自民黨青年局長重申「台灣有事日本有事」　盼台提升自我防衛能力

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

讚李四川是強勁人選　陳世軒：藍白必須合作才能力抗民進黨

黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

白委籲爭取關稅不疊加　卓揆認「未定案」：日本也是簽了才知道

羅景壬一支片、一場記者會核銷千萬　審計部指「難以驗核履約」

新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

自民黨青年局長重申「台灣有事日本有事」　盼台提升自我防衛能力

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電？

讚李四川是強勁人選　陳世軒：藍白必須合作才能力抗民進黨

黨團協商達結論　25日邀卓榮泰、鄭麗君赴立院「台美關稅」專報

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

白委籲爭取關稅不疊加　卓揆認「未定案」：日本也是簽了才知道

羅景壬一支片、一場記者會核銷千萬　審計部指「難以驗核履約」

新北市長民調李四川最強　蘇巧慧喊：差距已拉到個位數內

19歲議員不會開車+母胎單身「當選議會領袖」！遭酸：我兒都比他強

izna主唱「休養6個月」突宣布退團！　將以6人體制活動

被爆貼臉富商！仙塔律師發聲明：對傳播者、造謠者提起訴訟

羨慕死！台中再宣布公車駕駛加薪4000元起　3年已調薪8千

道奇錯失點亮魔術數字良機　羅伯斯嘆：本該贏下

女高中生超商專心滑手機　色男彎腰手伸裙下偷拍

台灣米其林摘星名單今揭曉！頤宮挑戰8連霸　台南力拚「破蛋」　

台大醫院研究發現B肝新指標　2類患者「肝功能正常」仍應評估治療

快訊／台股收盤大跌129.02點　台積電漲5元至1185

生日質詢一樣火大　壽星黃國昌為地方補助款嗆卓揆「膽大妄為啊！」

【泰格與雪兒】獅子座女友

政治熱門新聞

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

快訊／表態願意選新北市長　李四川：若明年要我承擔不會排斥

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」　總統府：先回應濫用特權爭議

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

為公投槓上黃國昌　李正皓嗆賭：過門檻我是小丑、沒過你2026不選

獨／公積金帳本曝　起底北市義交報復黑幕

國民黨《四賤客》萊爾校長埋5哏　網友都點頭，有料

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

蔣萬安喊童子賢組閣　卓榮泰：最近言行經常脫離市政！別急慢慢學

喊話藍白合2028一起談　游淑慧提盧黃配：推出最好組合下架賴清德

遭控濫用特權　北市：總統府趕快拿出證據

823核三延役公投、7藍委罷免案　中選會公布公投門檻500萬票

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

更多熱門

相關新聞

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

美國總統川普（Donald Trump）上周五與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會面，會後川普接受美媒訪問時提到，中國領導人習近平向他說，只要川普還是總統，就絕不會入侵台灣，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。對此，外交部發言人蕭光偉今（19日）表示，台灣的安全是必須靠自己努力得來的，所以台灣也一直持續致力提升自我防衛的能力與韌性。

印美摩擦、中印回暖　陸學者：莫迪轉佈局多元外交

印美摩擦、中印回暖　陸學者：莫迪轉佈局多元外交

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

王毅對話印外長蘇傑生：中印關係呈現回歸合作主航道的積極態勢

王毅訪問印度　陸外交部：增進政治互信處理分歧

王毅訪問印度　陸外交部：增進政治互信處理分歧

美國布魯金斯研究院訪台　林佳龍：堅守共同價值抵禦威權滲透

美國布魯金斯研究院訪台　林佳龍：堅守共同價值抵禦威權滲透

關鍵字：

外交部王毅二戰林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

菲國正妹北市東區攬客激戰！真實身分讓嫖客崩潰

玲玲颱風今可能生成　午後雨擴全台「下最大」地區曝

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

35歲辣嬤！　4寶2孫「母女同框」如雙胞胎

網美拍泡澡照　害樓下天花板漏水

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

好市多烤雞腿大漲價　討論文衝39萬觀看

26歲騎士自撞「噴快車道」！碰撞2車慘死　母心碎

桃園車站驚傳女子落軌　自強號急煞「1秒搶命」

花蓮罷團突發聲明「不銷毀志工協議」　罷免支持者急喊：把個資還我

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面