王毅謬論扭曲二戰史實　外交部嗆：中共謊言說一千次也不會成真

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國外長王毅8月15日在瀾湄合作外長會議後聲稱「《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件明確了日本的戰爭責任，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。外交部長林佳龍回應，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。但說法引起中國再次跳腳。對此，外交部發言人蕭光偉今（19日）表示，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋及財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬進行業務簡報。

媒體詢問，外交部長林佳龍強調「舊金山合約」未將台灣交給中華人民共和國，引起中方反彈斥謬論。蕭光偉表示，首先，中國共產黨的謊言說了一千次，也不會變成真的。當前的印太地區地緣政治面臨了嚴峻挑戰，特別是近年中國屢屢挑戰「以規則為基礎的國際秩序」，嚴重破壞民主、法治、人權、自由甚至是公平貿易，這也讓國際社會有所警覺，有越來越多國家以派遣軍艦通過台海等實際行動，強調台灣海峽是國際水域，展現對印太區域安全穩定的重視。

而面對中國長期在國際場合對台灣施壓，蕭光偉強調，包括制定所謂的《反分裂國家法》、「懲獨22條」等法律戰工具，同時更不當扭曲聯大第2758號決議，企圖將該決議作為武力犯台、打壓台灣國際參與的工具，並據此聲稱「台灣是中國的一部分」及「台海是中國內海」等錯誤主張。中方的主張明顯與事實及民主價值相互違背，也有許多國家的議會或行政部門挺身而出，明確反對中國的錯誤銓釋。

蕭光偉說，外交部長林佳龍在前幾天已經清楚駁斥中國外長王毅扭曲二戰史實等謬論。台灣屬於中華民國也無庸置疑。事實上，二戰結束後，具國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

蕭光偉指出，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，中華民國政府的中央行政、立法代表都是由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。此後中華民國台灣歷經了三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

蕭光偉強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。呼籲北京當局應該務實理性體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行相互尊重與平等對話，才能改善兩岸關係。同時，我國也會和民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，共同面對威權主義的挑戰，守護共享的價值，以及以規則為基礎的國際秩序。