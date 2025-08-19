習近平允諾川普任內不攻台　外交部：台灣安全必須靠自己努力

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）上周五與俄國總統普丁（Vladimir Putin）會面，會後川普接受美媒訪問時提到，中國領導人習近平向他說，只要川普還是總統，就絕不會入侵台灣，習近平還自稱很有耐心，中國也很有耐心。對此，外交部發言人蕭光偉今（19日）表示，台灣的安全是必須靠自己努力得來的，所以台灣也一直持續致力提升自我防衛的能力與韌性。

外交部今日上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部國際合作及經濟事務司司長連玉蘋及財團法人國際合作發展基金會副秘書長謝佩芬進行業務簡報。

媒體問到，美國總統川普表示習近平對他表示「只要川普總統還是美國總統，就不會對台灣動手」，據此，蕭光偉回應，外交部一直密切關注美中高層的互動，也將持續和在印太地區具重大利益的國家共同致力維護台海的和平、穩定與繁榮。另外，台灣的安全是必須靠自己努力得來的，所以台灣也一直持續致力提升自我防衛的能力與韌性，而我國也會持續積極努力去做。

媒體也問到，日本讀賣新聞報導，因應「台灣有事」，日台之間簽署合作備忘錄，避免有間諜在台海衝突、日本邊境混亂之際，從台灣潛進日本，外交部能否說明相關內容？

蕭光偉說，台灣與日本國民情感友好深厚，人員互動頻密，去（2024）年兩國人民互訪已逾732萬人次，因此雙方在入出境管理的合作更顯重要。外交部樂見台日雙方就入出境管理事務持續深化、相互合作，建立更緊密的夥伴關係。

另外，針對美國總統川普先後與俄羅斯、烏克蘭、歐洲多國領袖會晤商討俄烏戰爭議題，而各方都表達了希望能停火或結束戰爭的態度，蕭光偉指出，外交部一直密切關注俄烏戰事的發展，並持續掌握美、烏、歐、俄各方的立場，以隨時因應國際地緣政治的局勢變化。我國也將持續與所有理念相近國家密切合作，共同因應來自威權國家的各種侵擾與威脅。有關烏克蘭的情勢，台灣持續密切關注，也將在人道援助等領域與國際社會共同合作。