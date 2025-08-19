　
大陸 大陸焦點 特派現場

印美摩擦！王毅訪問促中印回暖　陸學者：莫迪轉向佈局多元外交

▲▼ 當地時間2025年8月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在新德里同印度外長蘇傑生舉行會談。。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

▲王毅在新德里同印度外長蘇傑生舉行會談。（圖／翻攝 大陸外交部網站）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長王毅，2025年8月18日至20日應邀訪問印度，並主持中印邊界問題特別代表第24次會晤，今（19）日與印度國家安全顧問多瓦爾舉行邊界問題特別代表會晤，雙方就邊境局勢、貿易、恢復直航等議題展開討論，也為即將到來的印度總理莫迪訪華奠定基礎。大陸學者分析，隨著美印緊張，王毅此行訪問也是突破，面臨國際環境壓力，莫迪政府逐漸轉向更加多元化的外交佈局，尋求與中俄等國加強合作。

中共中央政治局委員、外交部長、兼中印邊界問題中方特別代表王毅2025年8月18日至20日，應邀訪問印度，並主持中印邊界問題特別代表第24次會晤。

王毅18日下午抵達新德里後，當晚與印度外交部長蘇傑生舉行會談。預計今19日上午，他與印度國家安全顧問多瓦爾舉行邊界問題特別代表會晤，雙方就邊境局勢、貿易、恢復直航等議題展開討論。王毅還將向莫迪介紹上合組織峰會議程及中印關係最新進展。莫迪計劃於8月31日至9月1日訪問中國參加上合會，時隔七年重啓高層互動。

陸官媒《環球時報》引述《印度時報》報導，王毅此次訪問彰顯兩國在邊界問題，雙邊關係最敏感領域之一繼續開展高級別對話的決心，也被視為改善雙邊關係的重要舉措。預計印中雙方還將就印度總理莫迪即將訪華進行溝通。《新德里》電視台報導，雙方可能就爭議邊境地區建立新的信任措施進行磋商。

報導引述上海復旦大學國際問題研究院教授林民旺接受新加坡《聯合早報》採訪，印度目前高度關注在邊境地區減少軍事人員的問題，印中兩國本週在新德里肯定會就此展開討論，但問題是如何減少，「這肯定是很難解決的事情」。他認為，雙方可能在此問題上取得小突破。

印度《今日商業》指出，儘管最終解決方案仍需時間，但此次會談對於防止事態升級、管控摩擦以及推動雙邊貿易和投資極為關鍵，也為中印在金磚國家和上合組織等多邊平台的合作創造條件。

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲王毅時隔三年訪問印度，有助緩和中印關係。（圖／路透）

然而，美印關係緊張為中印改善關係注入「新動力」？外媒關注印度與美國關係變化。美方此前因印度進口俄羅斯石油威脅加徵關稅，導致美印關係緊張，為印度重新評估外交政策提供契機。印度正在考慮放寬對中國在非敏感領域的投資限制，以緩解美國關稅帶來的不確定性，但國防、電信及關鍵數字基礎設施等敏感領域仍受限制。

印度前駐華大使顧凱傑日前在《印度時報》發文稱，雖然印中之間依舊存在諸多利益分歧，但是中國作為資本和技術的來源以及應對氣候變化的合作夥伴，為印度和其他發展中國家提供了一個對抗「川普式混亂」的關鍵平衡力量。

對於「美國助力印度重新向中國靠攏」此類觀點，錢峰認為，中印關係改善受兩方面因素推動：主要因素是內在動力，這源於兩國領導人在喀山舉行會晤時達成的重要共識，促使雙方高層在多個領域互動頻繁，莫迪訪華也是這一勢頭的延續。而外部客觀因素只是帶來一定程度的影響。美國加徵關稅讓印度意識到兩國關係所具有的局限性，促使印度回歸到更具有戰略自主的大國平衡外交上。

中國國際問題研究院南亞問題專家藍建學表示，當前印美關係摩擦不斷，印度面臨國際環境壓力。莫迪政府逐漸轉向更加多元化的外交佈局，尋求與中俄等國加強合作。

