　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅8月18日至20日將應邀訪問印度，並與印方舉行第24次邊界問題特別代表會晤，這也是王毅三年多來「首次」訪問印度，中方對此行有何期待。中國外交部發言人毛寧今（18）日回應，中方願以王毅外長此次訪問印度為契機，同印方一道努力，落實好兩國領導人的重要共識，保持兩國高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理中印關係分歧，推動持續健康穩定發展。

在今天8月18日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，「中方發佈了王毅外長訪問印度並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤的消息，中方對此行有何期待？」

發言人毛寧表示，去年10月，習近平主席同莫迪總理在喀山成功會晤，為中印關係改善和發展指明方向。「中方願以王毅外長此次訪問印度為契機，同印方一道努力，落實好兩國領導人的重要共識，保持兩國高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理分歧，推動中印關係持續健康穩定發展。」

毛寧說，中印邊界問題特別代表會晤是兩國邊界談判的高級別渠道。去年12月，中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京成功舉行，就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成多項共識。

毛寧指出，今年以來，雙方保持外交渠道溝通，積極推進上述成果落實。關於此次特代會晤，中方願同印方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。

毛寧介紹說，在印期間，王毅外長還將同蘇傑生外長就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO遭判刑又掰了公司　朱海君露面了
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

德外長批「台海侵擾行為」　陸外交部酸：挑動矛盾、渲染緊張

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」　盼政府「少反中」著重民生經濟

中國首台「電子束光刻機」問世　「羲之」能有機會取代荷蘭EUV？

陸44億大師失蹤？范曾與嬌妻法國看展照曝光　業內盛傳家族內鬥

35歲陸網紅醫師淋巴癌過世　她生前嘆：從未想過自己會變患者

黑龍江綏化耗資1.5億建新客運站　10年未啟用！民眾擠殘破舊站等車

雲南3歲女童頭插一把刀走路就醫　原因竟是媽媽抖床單水果刀飛出

19歲男「戀愛腦」被辣女友10萬出賣　淪落緬甸電詐園遭虐打險慘死

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

德外長批「台海侵擾行為」　陸外交部酸：挑動矛盾、渲染緊張

台商諷「我們都珍惜中華民國籍」　盼政府「少反中」著重民生經濟

中國首台「電子束光刻機」問世　「羲之」能有機會取代荷蘭EUV？

陸44億大師失蹤？范曾與嬌妻法國看展照曝光　業內盛傳家族內鬥

35歲陸網紅醫師淋巴癌過世　她生前嘆：從未想過自己會變患者

黑龍江綏化耗資1.5億建新客運站　10年未啟用！民眾擠殘破舊站等車

雲南3歲女童頭插一把刀走路就醫　原因竟是媽媽抖床單水果刀飛出

19歲男「戀愛腦」被辣女友10萬出賣　淪落緬甸電詐園遭虐打險慘死

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

大陸熱門新聞

搭高鐵隔壁坐200公斤男！他拍照公審：太擠了

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

外送員撿到「血書枕頭」救了她！陸女曝自救過程

3歲女童「頭插水果刀」！驚悚畫面瘋傳

飲料店天花板崩塌　陸17歲少年遭砸慘死

影／撞人落跑紅了！宇樹機器人最終奪冠

詭異旅客「沖蛋蛋」滅證！　

陸醫院奇蹟救回「頸椎斷開」患者一命 醫師曝：情況惡劣如斷頭

35歲陸網紅醫師過世　她嘆：未想過會患癌

雲南3歲女童頭插一把刀走路就醫 原因竟是媽媽抖床單水果刀飛出

Insta360老闆「撒錢犒賞員工」被罵翻

陸不合格行動電源「沒收」後去哪？　

男模「1動作」全中國喊抵制　Swatch嚇壞急道歉

更多熱門

相關新聞

德外長批台海侵擾行為　中方：挑動矛盾

德外長批台海侵擾行為　中方：挑動矛盾

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）17日啟程前往日本與印尼訪問前夕，強烈批評中國在台海及南海的侵擾行為，警告此舉已威脅全球共存的基本原則。中國外交部發言人毛寧18日在例行記者會上，對此直言，台灣問題是中國的內政。

德外長狠批中國！「侵擾台海」影響歐洲

德外長狠批中國！「侵擾台海」影響歐洲

美國布魯金斯研究院訪台　林佳龍：堅守共同價值抵禦威權滲透

美國布魯金斯研究院訪台　林佳龍：堅守共同價值抵禦威權滲透

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

1分勝中國！澳洲大逆轉締亞洲盃3連霸

1分勝中國！澳洲大逆轉締亞洲盃3連霸

關鍵字：

王毅印度毛寧中國外交部

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面