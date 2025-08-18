王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、外交部長、中印邊界問題中方特別代表王毅8月18日至20日將應邀訪問印度，並與印方舉行第24次邊界問題特別代表會晤，這也是王毅三年多來「首次」訪問印度，中方對此行有何期待。中國外交部發言人毛寧今（18）日回應，中方願以王毅外長此次訪問印度為契機，同印方一道努力，落實好兩國領導人的重要共識，保持兩國高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理中印關係分歧，推動持續健康穩定發展。

在今天8月18日中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，「中方發佈了王毅外長訪問印度並舉行中印邊界問題特別代表第24次會晤的消息，中方對此行有何期待？」

發言人毛寧表示，去年10月，習近平主席同莫迪總理在喀山成功會晤，為中印關係改善和發展指明方向。「中方願以王毅外長此次訪問印度為契機，同印方一道努力，落實好兩國領導人的重要共識，保持兩國高層交往勢頭，增進政治互信，加強務實合作，妥善處理分歧，推動中印關係持續健康穩定發展。」

毛寧說，中印邊界問題特別代表會晤是兩國邊界談判的高級別渠道。去年12月，中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京成功舉行，就劃界談判、邊境管控、機制建設、跨境交流合作等達成多項共識。

毛寧指出，今年以來，雙方保持外交渠道溝通，積極推進上述成果落實。關於此次特代會晤，中方願同印方在既有共識的基礎上，本著積極和建設性的態度，繼續就上述議題深入溝通，共同維護好邊境地區可持續的和平安寧。

毛寧介紹說，在印期間，王毅外長還將同蘇傑生外長就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。