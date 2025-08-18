　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本漫畫翻譯「小哥啊」　書店宣布下架：別再用中國用語

▲▼ 書架 漫畫 。（圖／Pixabay）

▲漫畫示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄書店「日閱書局」18日發文表示，一本日本漫畫的翻譯中，台詞有「小哥」兩次，認為不該使用中國用語，因此宣布下架這本漫畫，不再販售。網友看完也開始討論，到底該怎麼翻譯，店家則說「肖年欸」可以，因為台語、華語交叉使用是部份台灣人的習慣。

日閱書局在threads呼籲，台灣的出版品不要再使用中國用語，並PO出漫畫中的劇情，是一名老闆對著客人說「哎呀，小哥啊…」。店家表示，台灣人會對家族成員加「小」使用，作為家中的順序，「但就是有些人沒有搞清楚，他們可能也不想搞清楚，覺得無所謂，用中國習慣用語又怎樣。」

在 Threads 查看

面對網友詢問該怎麼翻譯時，日閱書局進一步說明，可以使用「肖年欸」，因為文化跟習慣不同，翻譯給台灣讀者時，還是要貼近台灣的用語比較容易產生共鳴，「不過現在的問題是，台灣部份讀者已經分不清中國與臺灣習慣用語之間的差異了。」

該文經20萬追蹤的網紅「次郎 JIRO」轉發，再次引起網友討論，「小哥這個詞大約在8-90年代還蠻常用的，現在幾乎專指費玉清了」、「他把小哥和小哥哥搞錯了」、「合理啊？不是都翻小哥嗎」、「笑死 後面的所謂合理不合理就只是變成主觀感受了」、「費玉清看來是不能去這個書局了」、「不然要怎麼翻，葛格？」也有人說「我認為這真的是一個值得嚴肅看待的課題。身為一個國文老師，看到學生使用對岸的用語時，也會皺起眉頭。或許有人不以為意，但一旦量變造成質變，我們將失去更多」。

蛤？

次郎 JIRO 發佈於 2025年8月18日 星期一
爭議高雄書店翻譯漫畫台灣

