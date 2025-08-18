　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

▲▼河北彩伽「台灣演唱會」完美落幕　台女優胎尼現身貼貼合照。（圖／翻攝saika_kawakita__official）

▲人氣女優河北彩伽以歌手身份「萌名」來台舉辦演唱會。（圖／翻攝saika_kawakita__official）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本新生代全方位藝人萌名（Moena，亦稱河北彩伽）首度於台北舉辦亞洲巡迴演唱會最終場，於2025年8月17日在花漾展演空間圓滿落幕。本次由TREND GIRLS TAIWAN主辦，現場氣氛熱烈，吸引眾多粉絲共襄盛舉。萌名從東京、香港到首爾一路巡演，台北站更加入全新互動橋段，營造浪漫氛圍，讓粉絲度過難忘的音樂午後。

萌名在演唱會上演唱她的創作單曲《ずっと一緒に》（中文譯名：永遠在一起），溫柔嗓音結合舞台魅力，展現從影像、歌唱到戲劇的多元才華。她也在台北站透過設計互動活動，讓現場粉絲能近距離感受她的真誠與熱情，進一步鞏固其亞洲新世代藝人地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照。（圖／翻攝Trend Girls Taiwan）

▲▼台女優胎尼到場支持，並與萌名貼貼合照。（圖／翻攝Trend Girls Taiwan）

▲▼河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照。（圖／翻攝Trend Girls Taiwan）

特別值得一提的是，台北場推出限量「白色系列」週邊商品，包括浴衣、扇子與手拭巾，全部由萌名親自設計。設計靈感來自「萌之花」，象徵她對支持者的感謝與誠意，不僅展現獨特和風美學，也成為粉絲們爭相收藏的紀念品。

此外，曾以性感女優身份在日本出道的胎尼也現身力挺，為活動增添話題。演唱會台灣執行團隊負責人木村悟表示，這次活動展現了團隊跨國執行力，也強化台日娛樂交流。執行企劃CL則透露，未來希望邀請更多受歡迎藝人與性感女優來台，藉由多元企劃打破大眾對成人產業和追星活動的刻板印象，同時豐富台灣娛樂文化體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
23歲女友當街遭扯衣爆打　原因曝光
侯漢廷爆「快樂宴」猛料　經部：郭智輝已找律師提告
好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照
獨／「最懂事女友」現身永康街　親切寵粉：我記得你
5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭
河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

小三通7月達百萬大關！金門觀光持續升溫　偶像劇拍攝地助攻朝聖

長大才知道！喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝

盧秀燕2400元粉底液爆紅！賣家愣「15天賣100罐」：專櫃大缺貨

手扶梯當跑步機！百貨公司驚見「老鼠健身」　顧客笑了：真調皮

超離譜！台中海洋館佔地2.25公頃　停車格竟只有「104席」

花比較多錢吃飯「卻沒有更美味」　他嘆像在吃裝潢！網曝經驗

反嗆李正皓小丑、拐瓜劣棗　黃國昌：在打臉會去投公投的賴清德？

央行否認「限貸令」影響都更危老　急喊貸款年增率逾2成

別再靠感覺談戀愛　用Future-Proofing約會法找出能陪你走下去的人

蔣萬安建議賴清德「找童子賢組閣」　黃國昌：卓榮泰先內閣總辭

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

侯漢廷爆「快樂宴」猛料　經部：郭智輝已找律師提告

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

獨家／「最懂事女友」現身永康街　金奈見親切寵粉：我記得你

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

生活熱門新聞

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

新颱風最快今生成　預估路徑曝

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

午後全台變天　「雨最大」地區曝

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照

早期重男輕女的觀念普遍，不過近年來性別平等已成為普世價值。腫瘤科醫師吳教恩今表示，發現有好多阿嬤名字都叫「罔市」，於是好奇的他上網查詢，才知這名字的背後，竟是一段台灣社會的歷史縮影。

台灣米其林牛軋糖「唐舖子」進駐Costco線上通路

台灣米其林牛軋糖「唐舖子」進駐Costco線上通路

Honda油電CR-V傳回歸日本市場

Honda油電CR-V傳回歸日本市場

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

習近平緊盯　烏俄1情況視為攻台良機

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

關鍵字：

演唱會萌名台灣藝人亞洲

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

何妤玟脫了「單穿內衣」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面