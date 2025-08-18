河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

▲人氣女優河北彩伽以歌手身份「萌名」來台舉辦演唱會。（圖／翻攝saika_kawakita__official）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本新生代全方位藝人萌名（Moena，亦稱河北彩伽）首度於台北舉辦亞洲巡迴演唱會最終場，於2025年8月17日在花漾展演空間圓滿落幕。本次由TREND GIRLS TAIWAN主辦，現場氣氛熱烈，吸引眾多粉絲共襄盛舉。萌名從東京、香港到首爾一路巡演，台北站更加入全新互動橋段，營造浪漫氛圍，讓粉絲度過難忘的音樂午後。

萌名在演唱會上演唱她的創作單曲《ずっと一緒に》（中文譯名：永遠在一起），溫柔嗓音結合舞台魅力，展現從影像、歌唱到戲劇的多元才華。她也在台北站透過設計互動活動，讓現場粉絲能近距離感受她的真誠與熱情，進一步鞏固其亞洲新世代藝人地位。

▲▼台女優胎尼到場支持，並與萌名貼貼合照。（圖／翻攝Trend Girls Taiwan）



特別值得一提的是，台北場推出限量「白色系列」週邊商品，包括浴衣、扇子與手拭巾，全部由萌名親自設計。設計靈感來自「萌之花」，象徵她對支持者的感謝與誠意，不僅展現獨特和風美學，也成為粉絲們爭相收藏的紀念品。

此外，曾以性感女優身份在日本出道的胎尼也現身力挺，為活動增添話題。演唱會台灣執行團隊負責人木村悟表示，這次活動展現了團隊跨國執行力，也強化台日娛樂交流。執行企劃CL則透露，未來希望邀請更多受歡迎藝人與性感女優來台，藉由多元企劃打破大眾對成人產業和追星活動的刻板印象，同時豐富台灣娛樂文化體驗。